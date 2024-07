La alcaldesa de Xixona: "Hasta que el humo del incendio no ha llegado a las playas, Consell y Diputación no se han puesto las pilas"

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha lamentado que mientras el humo y el olor a plástico procedente del incendio en el vertedero sito en la localidad no se dejaba sentir en la capital, no se tomaban medidas por parte de las administraciones competentes: "Hasta que el humo no llega a las playas y a Alicante parece que nadie se ha puesto las pilas para poner de su parte para arreglar esta situación".

López ha sido tajante y ha pedido "responsabilidades" a la Generalitat y a la Diputación por la gestión durante las horas siguientes al incendio. "Esto no se puede consentir", ha afirmado la primer edil, que ha añadido que "desde el primer momento estoy advirtiendo que lo que ocurre en la planta de basura es muy grave, tan grave que el humo llega a media provincia".

Emergencias lanzó el martes una serie de recomendaciones mientras se perciba olor a la combustión del fuego en zonas y municipios próximos a la localidad turronera, pero solo lo hizo una vez había llegado el fuerte olor a Alicante.

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia, Alejandro Soler, ha exigido al presidente de la Diputación, Toni Pérez, que cuando se produzca un incidente "tan grave" como el incendio en la planta de basuras "esté encima y trate de poner todos los medios a disposición del Ayuntamiento y del Consorcio".

Soler ha mantenido una reunión este miércoles en el Ayuntamiento de Xixona con la alcaldesa y con el portavoz del PSOE en la Diputación, Vicente Arques, para abordar la problemática del incendio en el vertedero. Ha instado a Pérez a que "se preocupe por valorar cuál es el problema para que no vuelva a ocurrir".

Mientras, Arques ha dado un paso más y, "ante la inoperancia de la Diputación, ha exigido la dimisión del diputado de Emergencias, Francisco Cano, porque su gestión ha sido "nefasta".

Las emisiones de humo en el incendio del vertedero de Xixona han bajado considerablemente, aproximadamente un 50% menos, según ha informado este miércoles el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos trabajan fundamentalmente en cubrir con tierra las áreas quemadas del incendio. El fuego en la planta de basuras continúa estabilizado y la evolución es favorable, según las mismas fuentes, que explican que ante cualquier cambio de estado procederán a informar.