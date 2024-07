Xixona se moviliza ante los retrasos en controlar el incendio en el vertedero

Cinco días después del incendio en el vertedero de Xixona, la situación sigue sin mejorar y el viento no ayuda. La situación está generando no solo molestias, sino alarma y preocupación en el municipio.

De hecho, vecinos han convocado el lunes una concentración en la Plaça a las 19 horas con el lema "Fuera Piedra Negra". Los convocantes aseguran que "ya está bien de humo, exigimos transparencia, soluciones y salud para Xixona y las localidades vecinas".

La realidad es que los días pasan y el incendio sigue activo, acotado pero no controlado, y con las dificultades de que el humo se concentra y baja, según las mismas fuentes.

Cartel de la concentración / INFORMACIÓN

Mientras, la estación móvil ha vuelto a registrar durante todo el día una calidad del aire regular. La alcaldesa, Isabel López, ha explicado a través de las redes sociales que en el caso de las PM (partículas en el aire) ese índice se calcula haciendo la media de las últimas 24 horas.

"Es decir, puede haber en momentos puntuales un valor alto de partículas pero eso no se traduce en riesgo extremo; hay picos, pero no se mantienen en el tiempo", sostiene.

El técnico de la Conselleria de Medio Ambiente ha informado a la primer edil que la importancia está "en el tiempo de exposición y que tener un pico elevado de PM no supone un problema importante para la salud".

La alcaldesa pidió el miércoles en el pleno de la Diputación más apoyo y recursos para luchar contra el incendio, además de solidaridad con Xixona y las poblaciones afectadas por el humo.

López ha realizado un llamamiento a asistir a la concentración del lunes a las 19 horas en la puerta del Ayuntamiento: "Me gustaría hacerla extensiva a todas las personas que quieran participar de cualquier municipio y también me gustaría ver a representantes de Diputación y del Consorcio Terra porque tenemos que estar unidos. No debe haber colores políticos si todos queremos lo mismo: que acabe ya este incendio. Allí nos vemos".