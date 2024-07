Vuelven a funcionar los lavapiés averiados en El Campello

Decenas de vecinos de El Campello ya no tendrán que llevarse la arena a sus casas, después de que la Conselleria de Turismo haya solucionado el problema de los lavapiés en las playas de Muchavista y Carrer la Mar, donde 51 lavapiés estaban sin funcionar desde hace varios meses debido a una avería.

Este diario comenzó a hacerse eco del problema a finales de mayo, pero un vecino de la playa de Muchavista aseguraba que los aparatos no habían funcionado en todo lo que iba del año. En El Campello se daba la circunstancia de que los lavapiés que gestiona directamente el Ayuntamiento sí que funcionaban, mientras que los que son del Consell, no. En total, hay 84 aparatos, 60 en la playa de Muchavista, 21 en la de Carrer la Mar y tres en las calas. Pues bien, de esos 84, no funcionaban 30 en Muchavista y 21 en Carrer la Mar, lo que hacía una suma de 51.

El motivo por el cual algunos de los lavapiés de ambos arenales de El Campello no funcionaban, residía en que el servicio encargado de su reparación y mantenimiento carecía de contrato, tras haber finalizado el anterior.

La empresa adjudicataria del servicio de reparación, mantenimiento y conservación en 2024 y 2025 explicaba que estaba atada de pies y manos al no haber firmado todavía el contrato. «No podemos ir a El Campello a reparar nada, sin contrato no podemos, nos han dicho que la semana que viene», aseguraba la mercantil Boins. Mientras, los vecinos y turistas continuaban viendo con perplejidad cómo en pleno verano, cuando acudían a los lavapiés a quitarse la arena antes de salir de la playa, no funcionaban los aparatos.

Litoral

Este problema no solo afectaba a El Campello, sino a todo el litoral de Alicante cuyos lavapiés dependen del Consell y no de los ayuntamientos. De hecho, la Generalitat avanzó a este diario que el problema estaría resuelto a partir de esta semana. En algunos municipios como Santa Pola siguen sin funcionar algunos de los aparatos en ciertas zonas, estando inoperativos en la playa Varadero.

Desde Dénia hasta Pilar de la Horadada, varias localidades continúan afectadas por esta situación. Por el momento, El Campello puede respirar, ya que tanto los vecinos como los visitantes pueden hacer uso de los 84 aparatos disponibles entre Muchavista, Carrer la Mar y las tres calas sin ningún problema.

