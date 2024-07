Análisis: Incendio en el vertedero de Xixona: quejarse o quemarse

Domingo 7 por la tarde, un incendio se desata en el vertedero de Piedra Negra de Xixona, a unos cuatro kilómetros del municipio. Se activan todas las alarmas. La alcaldesa, Isabel López, del PSOE, informa por los canales del Ayuntamiento a los vecinos y pide que se tomen precauciones.

Antes de continuar con el relato de la última semana, unas pinceladas de cómo se ha llegado hasta aquí. La planta se construyó y se puso en marcha hace más de dos décadas, bajo mandato del PP en el Consell y en el Ayuntamiento turronero. Eran los tiempos de los macrovertederos y pocos los municipios que estaban dispuestos a acoger ese tipo de infraestructuras, pero con pocas fuerzas para negarse, y menos si tu partido te empuja desde el Palau de la Generalitat.

La planta tenía cuatro vasos en los que enterrar la basura y su vida útil debía durar hasta 2033, pero está ya completamente colmatada. Es lo que ocurre cuando recibes residuos desde el sur de la provincia, como la Vega Baja, hasta incluso desde el norte de la Comunidad, con las basuras de Castellón haciendo 250 kilómetros allá por 2011, al carecer de una planta de tratamiento y un vertedero.

Vecinos del municipio han mostrado sus quejas durante estos años, unas veces con más energía, cuando se producía algún incendio en la planta o el viento llevaba el mal olor a sus casas, y otras ocasiones con menos ahínco, si la situación estaba en calma.

El Consorcio Terra compró la planta por valor de 23,5 millones, de manera que ha pasado a ser de titularidad pública tras su privatización en 2015. El Consorcio Terra lo forman la Generalitat, la Diputación y 37 municipios de l’Alacantí y El Comtat y parte de l’Alcoià, pero es una empresa, PreZero, la adjudicataria de la gestión.

La quinta celda está en marcha desde hace meses y ha sido entre esta y la cuarta donde se inició el domingo el incendio que ha destapado las vergüenzas en la gestión de la extinción.

La alcaldesa conoce de primera mano la planta de basuras, ya que ha presidido durante ocho años el Consorcio y se ha «comido» más incendios de los que le gustaría. Por ello, cuando el lunes salió públicamente a mostrar su malestar por la falta de interés y de medios necesarios por parte de la Diputación y del Consell, lo que menos esperaba era recibir un reproche tras otro de la institución provincial.

Porque mientras ella estaba en la planta, hablando con bomberos y personal de la empresa, viendo cómo el viento no perdonaba y el humo seguía llegando al pueblo, el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, estaba en su ciudad en la presentación del Benidorm Fest, con Nebulossa. En todo el día no tuvo un momento para descolgar el teléfono y llamar a la alcaldesa para ver si necesitaba más medios, quizá obnubilado por el grupo de Ondara.

Pero como el capazo de la torpeza no estaba suficientemente lleno, el diputado de Emergencias, Francisco Cano, salió a leerle la cartilla a la regidora socialista y le recordó que cada cuatro horas recibía información del incendio, que no era cuestión de quejarse. Eso sí, todavía no ha tenido a bien, ya sea por desinterés o por dejadez, desplazarse hasta la planta para ver la evolución del fuego. Lo que sí hizo es poner cara de póquer en el pleno de la Diputación del miércoles cuando López le preguntaba una y otra vez cuántas veces había hablado con ella para interesarse por el incendio en el vertedero. No contestó porque la respuesta da vergüenza: ninguna vez.

No fue hasta el martes en que el Consorcio Terra, propietario de la planta, movió ficha y su presidente, también alcalde de Agost, Juanjo Castelló, visitó la planta y entonces salieron las miserias a relucir: que había que mejorar la coordinación y que eran necesarios más medios.

Y no fue hasta ese martes que la Conselleria de Medio Ambiente, tras insistencia de la alcaldesa, anunció que enviaría una estación móvil para medir la calidad del aire en el pueblo. Llámenlo casualidad, el mismo día que el olor llegó a Alicante y a las playas, pero más bien es causalidad.

Durante dos días el aparato estuvo registrando unos parámetros de calidad del aire regulares y no fue hasta el viernes en que mejoró. Mientras, la inquietud y preocupación en el pueblo no dejaba de crecer, en especial las familias de los pequeños que iban a la escuela de verano, que no sabían si dejarles al aire libre o en casa encerrados.

Los bomberos y personal de la planta han trabajado para controlar el incendio, pero resulta tristemente clarificador que hasta que la alcaldesa no levantaba el teléfono una y otra y otra vez reclamando más medios, los anunciados refuerzos no llegaban. Y a cuentagotas. Una retroexcavadora y un bulldozer un día, bomberos de otros parques otro día, más camiones al siguiente. Siete días hasta que los bomberos, al fin, han podido controlarlo este domingo.

La alcaldesa se sorprendió porque la planta seguía recibiendo camiones de basura, pero al final estamos hablando de lo de siempre, del dinero, de la parte económica, con una planta que tiene que funcionar, y de la política, con cruce de acusaciones entre PSOE y PP, pero aquí más de uno ha olvidado que detrás había un pueblo alarmado por las consecuencias del humo y el olor a plástico.

Vecinos salen este lunes a la calle a manifestarse en contra de la planta de Piedra Negra. La alcaldesa, que ha dado la cara y defendido al pueblo en todo momento, ha anunciado que asistirá a la concentración; al resto de cargos políticos no se les espera por Xixona. Quejarse o quemarse, no queda otra en un pueblo donde su olor característico era el de almendra tostada y miel.