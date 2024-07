"Vamos a impulsar la construcción de más de 2.000 viviendas, 500 de protección oficial"

Pachi Pascual (San Vicente del Raspeig, 1970) analiza el primer año de mandato, en el que ha tenido que hacer frente principalmente a los problemas de limpieza y de personal. Gobierna en coalición con Vox, con quien apenas ha tenido fricciones. Tranquilo, con las ideas claras, apuesta por el diálogo y el consenso con todas las formaciones políticas.

PREGUNTA: En el balance que hacía hace unos días afirmó que en un año han logrado desbloquear un Ayuntamiento "paralizado". ¿Qué ayuntamiento se encontraron?

RESPUESTA: Uno en el que teníamos muchos problemas, de gestión evidentemente, que hacían que muchos proyectos que venían de mucho tiempo atrás y que ya deberían ser una realidad, en ese momento no lo fueran. También unos graves problemas en el área de recursos humanos, lo cual bloqueaba todavía más muchos departamentos. Y un ayuntamiento con contratos prorrogados que hacían, fundamentalmente el de la basura y la limpieza, que los servicios que recibían los ciudadanos en esas áreas no fueran los adecuados.

¿Han conseguido revertir la situación?

Hemos conseguido en el área de recursos humanos avanzar en muchos procesos de consolidación y de estabilización, que es verdad que estaban iniciados, pero que no avanzaban. De hecho antes del 31 de diciembre tienen que estar finalizados o lo van a estar, lo cual dota de una estabilidad a la plantilla. Hemos dotado de mayor personal algunas áreas que lo necesitaban, fundamentalmente seguridad. Y con los recursos que teníamos, con el tema del contrato de residuos hacer cambios que, sin estar satisfechos completamente con el resultado final, sí es una mejora importante de la limpieza en muchas áreas del municipio.

¿Satisfecho entonces?

Satisfechos porque hemos conseguido en este año desbloquear el ayuntamiento. La palabra paralizado quizá es demasiado exagerada, pero sí desbloquear un ayuntamiento que tenía bastantes problemas de gestión, dinamizar la ciudad, a través de cultura, fiestas, deportes, y empezar a recuperar esos servicios con el objetivo de recuperar la imagen de esa ciudad residencial y de servicios de primer nivel, que tenemos que conseguir que sea o vuelva a ser un referente en la comarca como lo fue hace unos años.

Gobiernan en coalición con Vox, son un rara avis en la comarca, ya que Alicante, Sant Joan, El Campello y Mutxamel han optado por gobernar en minoría. ¿Se siente cómodo con la ultraderecha?

Tenemos un pacto estable, hemos funcionado de manera cohesionada y no ha habido problemas en la gestión municipal. Más allá de eso, no somos lo mismo, evidentemente. Hay temas en los que el PP tiene la responsabilidad, como en el tema de derechos sociales, y ahí el PP y Vox no son lo mismo, y no vamos a permitir ningún retroceso en nada que tenga que ver con derechos. De hecho, es todo lo contrario, en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género o de los derechos LGTBI, este año el gobierno del Partido Popular, con Mariela Torregrosa al frente de la Consejería de Derechos Sociales, se están dando pasos hacia adelante, se hace una programación estable de concienciación y de lucha contra la violencia de género y de los derechos como tiene el colectivo LGTBI, se está gastando en lo presupuestado, cosa que hasta ahora no se hacía. Un ejemplo muy sencillo es el tema de los puntos violeta, que se han puesto por primera vez y se ha sacado un contrato para extender esos puntos violetas a todos los actos multitudinarios que tiene la población. Cómodos nos sentimos porque se cumple el objetivo que queríamos de tener un gobierno cohesionado y estable, que pudiera afrontar los muchísimos retos que tiene por delante, pero hay áreas en las que no pensamos igual y se demuestra en muchas ocasiones, incluso en los plenos.

Como en el último pleno con la moción LGTBI, que no fue consensuada y no salió adelante.

La moción LGTBI fue una pena porque no nos votó ni la derecha ni la izquierda, y creo que igual es porque estaba en el punto intermedio que debía estar. Creo que al final hay que quedarse en posiciones intermedias para que todos podamos estar de acuerdo, fue lo que intentó el PP con esa moción de consenso, y pese a ello no conseguimos el apoyo, ni de nuestros socios de Vox, ni de toda la izquierda. Lo sentimos porque creemos que un tema tan sensible como los derechos del colectivo LGTBI se merecía una moción aprobada por parte del Ayuntamiento en defensa de sus derechos; que no se haya conseguido evidentemente ni significa que no se siga trabajando, se trabaja todos los días, por los derechos de esos colectivos.

Las áreas que gobierna Vox, que lleva Vox, sí que han recibido críticas de vecinos y de los partidos de la oposición, en temas como el retraso a los talleres de mayores, la gestión de los bonos, las quejas de los sindicatos por la falta de agentes de policía. ¿Usted apoya al 100% la gestión que hace Vox o ha habido en algún momento este año algún toque de atención? ¿Cómo se gestiona?

No apoyo al 100% ni a la gestión que hace Vox ni la gestión que hacemos muchos de los concejales de PP, todo es mejorable y en un momento determinado nos podemos equivocar y tenemos que ser humildes, aceptarlo y mejorar aquello que no hayamos hecho bien. Hacemos autocrítica, hablamos y estamos intentando mejorarlas para el futuro. Al 100% ni yo mismo estoy absolutamente satisfecho de lo que llevo haciendo en el gobierno como alcalde, estamos satisfechos en el resultado general, pero hay cosas que todavía quedan por hacer y que se tienen que hacer mejor.

Tras la decisión de Vox de romper los gobiernos autonómicos, ¿teme por la estabilidad del pacto o que Vox endurezca su posición?

La situación en San Vicente no ha cambiado. Se mantiene un pacto de gobierno estable entre Partido Popular y Vox. Estamos trabajando conjuntamente desde el primer día para llevar adelante una buena gestión y defender los intereses de los sanvicenteros Y así seguiremos.

Con la oposición, ¿esperaba a veces más apoyo o cree que están haciendo su labor?

La oposición tiene su labor, fiscalizar al equipo de gobierno, criticar aquello que crea que no estamos haciendo bien y proponer aquello que crea que hay que hacer de otra manera. Lo que creo es que en algunos momentos sobreactúan, no entiendo muy bien por qué, pero esas palabras groseras de que el alcalde es un cacique, un dictador, creo que son de sobreactuación por su parte. Les agradecería que el mismo respeto que yo les tengo a ellos me lo tuvieran ellos a mí o al equipo de gobierno. Tengo una buena relación personal con todos ellos y hasta el día de hoy no tengo ningún problema, más allá de que en algún momento o en alguna ocasión se sobreactúa de más.

El alcalde de San Vicente, ante la fachada del Consistorio / Jose Navarro

Hace unos meses se pusieron en marcha, hablado antes del contrato de la basura, se pusieron los nuevos contenedores de basura, pero sigue habiendo críticas también de vecinos y de los partidos de la oposición que sigue habiendo en la calle por las mañanas, pues restos, los contenedores desbordados.

En la recogida de residuos y de la limpieza viaria tenemos que partir de la base de que tenemos un contrato caducado del año 2020, con un conflicto judicial con la empresa, y partir de ahí no tenemos el contrato que necesita una población como es San Vicente, con 60.000 habitantes. Esto solo se puede solucionar con el nuevo contrato, en el que estamos trabajando y ya hemos recibido el dictamen favorable de la Junta Central de Contratación de la Generalitat, con alguna pequeña salvedad que tenemos que modificar. Lo llevaremos al primer pleno de septiembre y cuando se adjudique el contrato, que esperamos para julio de 2025, será lo que va a resolver algunos de los problemas que tenemos en limpieza viaria y recogida de residuos. Pero por mucho dinero que pongamos, si no contamos con la colaboración ciudadana es imposible que una ciudad esté limpia.

Vecinos, sobre todo los de mayor edad, se quejan de la dificultad para meter los residuos en los contenedores.

Con los nuevos contenedores la gente tiene que aprender también a utilizarlos porque tienen cosas positivas, como es la accesibilidad, es mucho más fácil, no tienes que estar pulsando el pedal o levantando la tapadera, pero también es verdad que hay que empujar un poco más la bolsa porque de lo contrario se queda allí, parece que el contenedor esté lleno cuando no lo está; eso a veces puede provocar que alguna persona pueda tener que dejar la basura fuera. Estamos trabajando en un contrato de concienciación, una marca propia de lo que es la limpieza y la recogida de residuos sólidos urbanos de San Vicente , que nos puede ayudar a mejorar esa concienciación ciudadana. Tenemos que mejorar desde la gestión del contrato, con un nuevo contrato, pero también tenemos que pedir colaboración ciudadana para que tengamos la ciudad limpia, amable, que todos queremos.

La vivienda o más bien la falta de ella también es una de las grandes preocupaciones. ¿Cuál es la previsión para los próximos años?

Es uno de los grandes problemas que tenemos porque hay una oferta escasa y una demanda alta, como consecuencia de los universitarios, lo que hace que el precio de la vivienda se haya disparado, lo cual es un problema, fundamentalmente para los jóvenes que pretenden emanciparse y pueden tener su propia vivienda. Desde Urbanismo nos hemos marcado una prioridad en esta legislatura, que es la del incremento de la oferta de vivienda, tenemos que ser capaces de que los desarrollos urbanísticos que están en su fase final podamos conseguir que en estos años sean una realidad, y estamos hablando fundamentalmente de Montoyos, Castellet, Torregroses y Pilar, entre todas ellas hablamos de la construcción de más de 2.000 viviendas, de las cuales las primeras serán las de protección oficial, más de 500. Si aumentamos la oferta y el propietario tiene la seguridad de que recuperará su vivienda si el inquilino no le paga, estamos convencidos de que va a bajar el precio de la vivienda en San Vicente.

Tenemos un pacto estable con Vox, hemos funcionado de manera cohesionada y no ha habido problemas. Más allá de eso, no somos lo mismo y no vamos a permitir ningún retroceso en nada que tenga que ver con derechos sociales Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente

¿Y el parque de viviendas sociales?

Una de las prioridades de la Generalitat es el crecimiento del parque de vivienda de carácter social, no se había hecho nada en ocho años y una de las prioridades del presidente Carlos Mazón es que tiene que ser la legislatura de la vivienda pública. En San Vicente hay dos solares con 50 viviendas para alquiler asequible, 32 en la calle La Huerta y 18 en la calle San Francisco, y ya ha salido a licitación la gestión de esos derechos para la construcción de viviendas. La Generalitat tiene cinco solares más ya cedidos por el Ayuntamiento para poder hacer vivienda social y el Ayuntamiento se ha adherido al Plan Viven, del Consell, a través también de la cesión de terrenos, que puede incrementar todavía más esa construcción. Es una prioridad que se desarrollen estos planes espaciales, que van a conllevar el incremento de la construcción de viviendas y de la oferta de vivienda para que baje el precio.

San Vicente no deja de crecer y los servicios deberían ir parejos. ¿El centro de salud 3 en qué momento estamos ahora?

Es una necesidad ese tercero de salud. Cuando llegamos, se había hecho un pleno en el que se había tomado el acuerdo de la cesión de los terrenos para la Generalitat, para que se construya en la calle del Sagrado, pero lo único que se había hecho era eso, ni se había publicado ni remitido toda la documentación que la Generalitat pide para que esos terrenos realmente puedan estar a su disposición. Lo hicimos, hemos presentado todos los informes y estamos a expensas de que la Generalitat evalúe que esa documentación está toda correcta para que los terrenos estén a su disposición y, a partir de ahí, se puede elaborar el proyecto del centro de salud y el año que viene que se liciten las obras.

En el tema educativo, los institutos están masificados y los colegios precisan mejoras.

En el Plan Edificant nos encontramos con que estaba todo previsto pero no se avanzaba. Ya hemos adjudicado la redacción del proyecto para la reforma del Centro Integrado de Formación Profesional del Canastell y el comedor del colegio La Huerta. La adjudicación de la redacción del proyecto del IES número 6 está en fase de informe por los técnicos municipales de las ofertas que se han recibido y en estos meses esperamos tener una adjudicataria para la redacción del proyecto, que es el paso previo para posteriormente poder licitar la obra. Estamos dando pasos y esperamos tener adjudicado el proyecto en los próximos meses.

Pachi Pascual, en su despacho del Ayuntamiento / Jose Navarro

El Centro Cultural La Yesera ¿en qué punto se encuentra?

La Generalitat nos ha concedido una subvención nominal este año para la reforma del proyecto, nos lo han notificado hace escasas semanas. Vamos a iniciar los trámites para adjudicar la reforma del proyecto, que es del año 2008-2009 y por sus características se ha quedado absolutamente desactualizado y hay que adaptarlo a las necesidades que hoy tienen San Vicente y la comarca. En aquel momento ni siquiera existía el ADDA, se planteaba como un macroproyecto, vamos a pedir que se nos adapte a un proyecto más local, más de lo que necesita la población de San Vicente. La Sociedad de Proyectos de Transformación Digital tiene el compromiso de financiar esta obra y no desistimos de que lo hagan, cuando tengamos el proyecto modificado iremos a tocar a todas las puertas posibles, a consellerias y a la Diputación de Alicante, porque creemos que es un gran proyecto muy necesario para San Vicente, Culturalmente San Vicente está muy encorsetado y una de las causas es las escasas dimensiones que tiene el auditorio, es una necesidad y va a hacer crecer mucho desde el punto de vista de la oferta cultural. Nuestro objetivo es que volvamos a ser ese referente en toda la comarca en cuanto a actividad cultural, un polo de atracción para los vecinos de las localidades de alrededor, que vengan a San Vicente a las actividades culturales y conlleva posiblemente una mejora de los comercios, la hostelería, etcétera.

¿Hay fecha de finalización para las obras del Auditorio?

Por fin tenemos en marcha una obra que era fundamental, llevaba muchísimo retraso y esperamos que para antes de final de año podamos tenerlo finalizada y en servicio de nuevo. Eso nos está produciendo ahora algunos problemas porque no podemos hacer las actividades en el auditorio, pero que va a compensar con creces cuando lo tengamos reformado porque era una absoluta necesidad.

¿La fuente de la carretera de Agost es un quebradero de cabeza?

Siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo en derribar la fuente, en tirarla, la modificación de esa fuente debe ir ligada al centro cultural y los cambios que se hagan urbanísticamente porque está adyacente a los terrenos donde va La Yesera, el futuro de esa fuente debe ir ligada a la reorganización urbanística que conlleve la construcción del centro cultural. ¿Eso quiere decir que no hay que hacer nada hasta entonces? No, nos estamos planteando qué hacer para mejorar sobre todo la imagen urbana y la imagen de esa fuente. Estamos estudiándolo con los técnicos y no tenemos cerrado, pero después del verano podemos anunciar alguna solución parcial a esa fuente.

Suscríbete para seguir leyendo