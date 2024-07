El pelotari alicantino que se va al Himalaya con el alpinista Juanito Oiarzábal

El pelotari de El Campello Martines se incorpora a un nuevo proyecto en otra modalidad deportiva y pone rumbo a la cordillera del Himalaya, formando parte de una expedición liderada por el mítico alpinista vasco Juanito Oiarzabal.

Josep A. Martínez Asensi (noviembre, 1969), además de ser el mejor jugador no profesional de la historia de pelota valenciana -y todavía en activo-, es un entusiasta del montañismo, afición que ha practicado desde su juventud, realizando travesías por las principales cordilleras y escaladas a las cumbres más elevadas de la Península Ibérica, norte de África y Europa central, en una de las cuales coincidió con su admirado y legendario ídolo del alpinismo.

Esta expedición conmemorativa les llevará a la zona del Himalaya perteneciente a Pakistán, con motivo del vigésimo aniversario de la gesta de Oiarzabal de ascender el ‘temible’ K2 (8611 m.) -segunda cima de la Tierra, tras el Everest-, con el que se convertía en el primer español, y tercero mundial, en completar la coronación de los 14 ‘ochomil’, sin ayuda de oxígeno.

"Es un ‘trekking’ remontando el glaciar ‘Balkoro’, situado en el Karakourum pakistaní", comenta Martines antes de partir. "Una zona donde se encuentran cinco de las mayores montañas del planeta, y que nos llevará al alto denominado Condordia, a 5200 metros, junto al campo base del mencionado K2. Desde allí nos dirigiremos al Gondorgoro (5.800 metros), que será nuestro techo, acorde a las condiciones físicas de los expedicionarios".

Lamentablemente, "no obstante estar entrenando y aclimatándonos a la altitud, para acceder a mayores niveles se precisa de una preparación especial de la que no disponemos, al no haber en nuestro continente cimas de tanta envergadura".

La expedición parte el jueves 18, desde Madrid, con destino a Islamabad, capital de Pakistán, y la fecha de regreso está prevista para el 6 de agosto.