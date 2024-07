La gestora del PSOE de El Campello apuesta por una lista única y de consenso para "no repetir errores del pasado"

Las aguas bajan mansas en el PSOE de El Campello... por ahora. Tras la crisis de febrero al dimitir la mayoría de la ejecutiva local que desató un nuevo polvorín, una gestora se hizo cargo del control de la agrupación.

El PSPV provincial nombró la gestora, que recibió a su vez el aval de la comisión de garantías y ratificó después Ferraz. Desde entonces ha estado trabajando para acelerar el proceso, pero las elecciones europeas del 9 de junio retrasaron los planes.

La hoja de ruta marcada en rojo por la gestora es la celebración de una asamblea, de la que salga una nueva ejecutiva "fortalecida y unida".

No ha puesto fecha exacta a la asamblea, encargada de elegir a la nueva comisión ejecutiva, pero sí que será después del verano, según ha confirmado el presidente de la gestora, Alejandro Luengo, secretario de Estrategia y Acción Electoral de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE.

El equipo encargado de pilotar el periodo de transición de los socialistas de El Campello cuenta además con cuatro vocales: la vicesecretaria general, Sandra Martín, por parte de la ejecutiva provincial; el secretario de Organización en l’Alacantí, José Luis Tafalla; la concejala de El Campello y diputada provincial Raquel Marín; y la exdiputada provincial María Jiménez.

El nombramiento de la gestora se produjo tras perder el secretario general del partido y portavoz en el Ayuntamiento, Vicent Vaello, el respaldo de las filas del partido, con una cascada de dimisiones en la ejecutiva local, hasta siete de sus doce miembros.

Vaello ha estado de baja por un accidente los últimos meses y se ha reincorporado recientemente. Luengo asegura que ha estado "desconectado" del día a día del partido en El Campello, aunque sí asistió a actos orgánicos e institucionales, como el mitin de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el acto central de campaña del PSOE en la provincia para las elecciones europeas.

El presidente de la gestora desconoce la posición que adoptará Vaello en la asamblea que se celebre, ya que tienen "pendiente una conversación", pero no le consta que maneje presentar batalla. "No tiene el control sobre la agrupación, dimitió la mayoría, le retiraron su apoyo, habían perdido la confianza en él, han sido los suyos quienes no le quieren", sostiene.

Mirando al futuro, considera que lo mejor que le puede pasar a la agrupación campellera es que se presente una única lista a la asamblea:"No hay que repetir los errores del pasado, lo mejor es una lista única y de consenso, fortalecida, que tenga el mayor respaldo, con todas las familias y con puntos de encuentro para remar todos a una".

Por su parte, Raquel Marín, vocal de la gestora y concejala de El Campello, confirma que Vaello ha vuelto a asistir a las últimas comisiones y "se ha dejado ver" en actos como los de las fiestas de la Virgen del Carmen.

Está por ver qué ocurrirá la semana que viene, con el pleno del jueves 25, en que Vaello ejercerá de portavoz: "He tenido mucho diálogo con el resto de partidos de la oposición, las comisiones, las mesas de negociación, espero que no se desvíe del trabajo realizado hasta ahora".

A Vaello se le reprochaba que había hecho una dejación de funciones, sin acudir a reuniones ni cumplir con sus responsabilidades como portavoz. Otras fuentes socialistas indicaban que los problemas tuvieron su origen cuando se designó a Marín como diputada provincial, cargo al que también aspiraba Vaello.

Preguntada por la posibilidad de que se presente más de una lista a la asamblea que tendrá lugar tras el verano, confía en que no ocurra, pero "la militancia tiene la palabra y votará".

En las elecciones municipales de 2023 los socialistas consiguieron cuatro concejales y se mantienen en la bancada de la oposición. El mismo grupo municipal está fracturado, con Vaello y Lupe Vidal, por un lado, y Marín y Yeray Hernández, por otro.

Un ejemplo de la parálisis de los últimos meses es que el partido tiene dos dedicaciones parciales y ni siquiera usa las dos, ya que una la tiene Vaello y la otra está desierta.

Este diario ha intentado hablar con Vaello para conocer su opinión y planes de futuro, pero no ha obtenido respuesta.

Se trata de la tercera gestora en cinco años, tras las de 2019 y 2020, todo un récord en la comarca. Y en todas con Vaello, peso pesado del partido, involucrado.

