El Consell autoriza la ampliación de la planta de basuras de El Campello

Diez metros en altura. Es lo que va a crecer la planta de basuras de Les Canyades, situada en El Campello y que recibe también los desechos de todos los municipios de la Marina Alta y Baixa, en total 52.

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, ha autorizado la ampliación del vertedero, aunque condicionada a la presentación de unos informes en el plazo máximo de seis meses.

En una resolución del pasado 21 de junio, modifica la autorización ambiental integrada concedida a FCC, empresa encargada de la gestión de la planta integral de tratamiento, siempre que se cumplan una serie de requisitos.

El presidente del Consorcio Mare, José Ramón González de Zárate, ha explicado que cuentan ya con la aprobación para ampliar el vertedero, desde los actuales 233,50 metros sobre el nivel del mar hasta la cota 243,50, una medida que no necesita ningún tipo de obra, "ya que se crece diez metros en altura, no a lo ancho".

No obstante, han solicitado a la Conselleria una autorización previa para poder hacer uso del vaso ya, sin esperar a la aprobación definitiva, ¿Por qué estas prisas? El vaso está prácticamente colmatado, a rebosar, "apenas queda espacio para la basura para dos o tres semanas", explica.

González de Zárate cree que no habrá problema para conseguir el permiso porque, en caso de no recibir luz verde, en agosto "no podremos recibir basura y el problema será ver en qué otro vertedero de la provincia se deposita la basura de los 52 municipios".

Ecologistas en Acción presenta un recurso de alzada y teme que continúe el problema de malos olores

La planta de Les Canyades ha agotado su vida útil mucho antes de lo previsto, ya que la previsión inicial era que llegarían 185.000 toneladas de residuos al año al complejo, cuando realmente han sido 240.000.

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha aceptado tanto alegaciones presentadas por la empresa como por Ecologistas en Acción.

Alegaciones

La organización medioambiental ha mostrado su pesar por la decisión del organismo de la Conselleria de aprobar la ampliación de la planta y ha anunciado que presentará un recurso de alzada. «Nos han admitido alegaciones menores, tras el recurso iremos a los tribunales, estamos dispuestos a agotar todas las vías», asegura Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción.

No les han admitido, por ejemplo, la alegación que hicieron referente al tratamiento previo de las basuras antes de llegar al vertedero. "Y han aceptado a la empresa la exención en la medición y control de olores, con lo que podemos volver al problema recurrente de los malos olores", lamenta.

El presidente del Consorcio defiende que se ha realizado una inversión «descomunal», de unos 25 millones de euros, en unas instalaciones que cuentan con planta de biometanización y compostaje o un centro de tratamiento de residuos voluminoso: "Es un sistema moderno, está todo cerrado, no hay problema de olores".

Y es que es este el gran problema de la planta desde su inicio en 2009, lo que ha generado un fuerte rechazo y la movilización de los residentes de la zona norte.

Desgasificación en vertical La instalación cuenta con un sistema de desgasificación vertical, compatible con la explotación del vertedero y que permite la desgasificación continua. Son 24 pozos de profundidad variable conectados a una red de transporte.

