Crisis en el PSOE de El Campello: quiere desbancar al portavoz y la respuesta del secretario es rotunda

El PSOE de El Campello navega en aguas turbulentas y va camino de embarrancar. El juego de las sillas ha comenzado y hay quien corre peligro de quedarse sin asiento.

Primero fue la dimisión de la mayoría de la comisión ejecutiva, tras perder la confianza en el secretario general del partido y portavoz en el Ayuntamiento, Vicent Vaello.

Después, una gestora ha tomado las riendas de la agrupación y ha decidido que será después del verano cuando se celebre la asamblea de la que saldrá una nueva ejecutiva.

Pero todo ello sin poner orden en el grupo municipal, ya que Vaello sigue siendo el portavoz socialista en el Consistorio mientras que una de las vocales de la gestora es Raquel Marín, también concejal en El Campello.

La edil es quien ha llevado las riendas de la agrupación en los últimos meses, en los que Vaello ha estado de baja, y fuentes socialistas sostienen que los problemas en el partido estallaron cuando se designó a Marín diputada provincial, cargo al que también aspiraba Vaello.

El grupo municipal, con cuatro concejales, está fracturado, con Vaello y Lupe Vidal, por un lado, y Marín y Yeray Hernández, por otro.

El PSOE ha movido ahora ficha para desbancar a Vaello de portavoz municipal, pero se ha encontrado con el primer escollo, con un muro difícil de escalar.

Los socialistas, para ser más exactos la parte contraria a Vaello de los socialistas, se han dirigido al secretario del Ayuntamiento campellero para preguntar de qué manera podían cambiar de portavoz, según fuentes municipales.

Y se han encontrado con que el secretario se ha acogido a la ley de régimen local y ha respondido que el único interlocutor válido es Vaello.

A principios de legislatura el PSOE entregó un documento firmado por los cuatro ediles en el que expresaba que el portavoz es Vaello "y no se puede cambiar", según las mismas fuentes.

El PSOE está en una encrucijada porque se le presentan tres opciones para cambiar al portavoz municipal, a cuál más endemoniada. Una, que los cuatro ediles presenten un escrito firmado en el que explicitan el cambio, difícil de contemplar teniendo en cuenta que los bandos, Vaello y Marín, están empatados a ediles.

La segunda opción es que el propio Vaello renuncie al puesto de portavoz, medida que no parece contemplar.

Y la tercera, que el PSOE le expulse y el representante jurídico del partido comunique al secretario que ya no forma de los socialistas, con lo que pasaría al grupo de No Adscritos. Todavía más enrevesada, no hay que olvidar que estamos escribiendo de un histórico del PSOE campellero.

Este diario ha intentado hablar con Vaello para conocer su opinión sobre el cambio de sillas, pero no ha obtenido respuesta.

Lo que sí está claro es que el alcalde, Juanjo Berenguer (PP), "no va a cambiar de portavoz" socialista, recalcan fuentes de Alcaldía.

Miembros de la gestora

El equipo encargado de pilotar el periodo de transición de los socialistas de El Campello está encabezado por el presidente de la gestora, Alejandro Luengo, secretario de Estrategia y Acción Electoral de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE y persona de confianza del secretario provincial y presidente del PSPV, Alejandro Soler.

Además, hay cuatro vocales: la vicesecretaria general, Sandra Martín, por parte de la ejecutiva provincial; el secretario de Organización en l’Alacantí, José Luis Tafalla; la propia Raquel Marín; y la exdiputada provincial María Jiménez.

Luengo aseguró a este medio que Vaello había estado "desconectado" del día a día del partido en El Campello y que lo mejor que le podía pasar a la agrupación campellera es que se presentase una única lista a la asamblea.

"No hay que repetir los errores del pasado, lo mejor es una lista única y de consenso, fortalecida, que tenga el mayor respaldo, con todas las familias y con puntos de encuentro para remar todos a una", indicó.

Suscríbete para seguir leyendo