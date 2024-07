"Tardo diez segundos más y mueren los cuatro", afirma un hamaquero tras rescatar a cuatro personas en El Campello

"Tardo diez segundos más y mueren los cuatro", explica José Luis Alonso con lágrimas en los ojos un día después de haberse convertido en héroe inesperado.

Este hombre de 62 años, que trabaja de hamaquero en la playa de Muchavista de El Campello, ha salvado la vida a cuatro personas que estaban a punto de ahogarse, en un intervalo de apenas dos horas, en la misma zona del arenal. Primero a una madre y a su hija pequeña y, después, a dos adolescentes magrebíes que no sabían nadar.

José Luis arrancó la jornada del martes como otra cualquiera, con sus hamacas apiladas en la playa. La mañana se fue animando, con el sol pegando fuerte y los bañistas en el arenal y el agua.

José Luis Alonso, este miércoles llevando una hamaca / Héctor Fuentes

En un momento dado, sobre las 11.30 horas, una mujer con sus dos hijas, una clienta habitual, comentó a José Luis sin darle importancia que en el agua "había varias personas que parecían estar pasándoselo muy bien por los gritos que daban".

Pero él rápidamente se dio cuenta de que había alguien ahogándose y, sin dudarlo, se lanzó al agua mientras gritaba que avisarán a los socorristas.

Una mujer y su niña, de unos 3 años, ucranianas, se estaban bañando cuando se encontraron con un hoyo producido por la marea y se hundieron. La abuela, que estaba con ellas, pero en una zona que hacía pie, estaba gritando desesperada.

Ayudado por un joven que estaba bañándose en la playa, llegaron hasta ellas, José Luis cogió a la pequeña y el chaval a la madre, que estaba bajo el agua. "Le di golpes en el pecho y vomitó agua", explica el hamaquero, emocionado al recordar el momento.

Mientras, los socorristas de la playa, que estaban situados a unos 150 metros de la zona donde se ahogaba la familia ucraniana, llegaron y comenzaron las maniobras de reanimación de la madre. "Si no llega a estar el chico, se muere ahogada", asegura.

"Pusimos a la nena al lado de su madre, estaba temblando, en shock, muy asustada, hasta que la madre reaccionó", explica José Luis. La abuela, tras comprobar que su hija sobrevivía, solo acertaba a decir "Dios te bendiga, hijo mío".

Por si no era suficiente con vestirse con la capa de héroe una vez, dos horas después, sobre las 13.30 horas, volvió a meterse en el agua, en la misma zona, a salvar la vida a dos adolescentes magrebíes, de unos 15 años y que no sabían nadar.

"Fue increíble, estaba mirando hacia la zona y otra vez unos gritos, no lo dudé, lo que hice fue meterme bajo el agua y empujar hacia arriba y hacia fuera una y otra vez".

Acabó tan exhausto que los socorristas le tuvieron que suministrar oxígeno, al igual que a los dos menores, en total botella y media. También los enfermeros, un doctor y la ambulancia de soporte vital básico, para asistir a los ahogados.

La silla de los socorristas se movió este miércoles varios metros hacia el lugar donde se produjeron los ahogamientos / Héctor Fuentes

"Tardo diez segundos más y mueren los cuatro", explica José Luis, que añade que fue "todo muy rápido, un instante, pero se hizo eterno.

El Ayuntamiento de El Campello explica que se trata de una zona en la que se generan unos hoyos según las mareas y que igual que vienen desaparecen.

El servicio de salvamento ha trasladado este miércoles la silla de socorrista unas decenas de metros y está situado más cerca del lugar donde José Luis rescató a las cuatro personas.

El héroe inesperado, entretanto, ha vuelto este miércoles a su trabajo, una jornada más, aunque no es el mismo, no consigue olvidar la cara de la niña mientras la tenía en sus brazos: "Me siento orgulloso, es una satisfacción enorme haberles salvado, pero veo todavía la cara de la pequeña, escucho el sonido al intentar respirar, fue muy duro".

