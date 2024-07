Velas, silencio y emoción en la noche de vigilia contra la violencia machista en San Vicente, El Campello y Sant Joan

Velas, silencio y emoción en la noche de vigilia contra la violencia machista celebrada en la comarca de L'Alacantí.

Más de 120 localidades de la Comunidad Valenciana han celebrado este jueves por la noche una vigilia contra la violencia machista, para mostrar el hartazgo ante estos asesinatos y reclamar a los poderes públicos que actúen y que elaboren el segundo pacto valenciano contra la violencia machista.

En la comarca se celebraron actos en San Vicente del Raspeig, El Campello y Sant Joan d'Alacant, donde acudieron cientos de personas.

Acto en Sant Joan / INFORMACIÓN

"Hartas de asesinatos de mujeres a veces anunciados pero no evitados, catorce asesinatos en los últimos 16 días. De minutos de silencio, de concentraciones y manifiestos que son necesarios, pero no suficientes para prevenir, proteger y garantizar la supervivencia de tantísimas mujeres que no saben cada día si verán el siguiente", decía uno de los manifiestos leídos.

"Hartas de respuestas retóricas y actuaciones mediáticas que no frenan la mano de los agresores ni evitan que el machismo se extienda entre la juventud y se normalice ante la sociedad", continuaba.