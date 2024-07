El hada madrina de San Vicente de los niños que no tienen nada en la selva de Ecuador

Esta es la historia de unos niños que no tenían nada, por no tener ni siquiera tenían una sonrisa. De unos pequeños que no iban al colegio y no tenían ni para comer un plato en una zona perdida de la selva de Ecuador. De una mujer de San Vicente que tenía una vida acomodada, madre de familia, trabajadora, con dos boutiques, y que cuando se jubiló decidió dedicar su vida a ayudar a cientos de pequeños en el corazón de los Andes. De cómo esta mujer creó una ONG a los 65 años y logró la colaboración y apoyo desinteresado, de unas pocas personas primero y cientos después, a la que se han ido sumando instituciones y empresas, para que cientos de niños de un lugar sumido en la pobreza tengan un presente y un futuro. Esta es la historia de Aída Crespo, un hada madrina del siglo XXI.

Nuestra protagonista tiene ahora 87 años, pero arrancamos mucho antes, a mediados de los noventa. Una mujer muy cariñosa cuidaba a la madre de Aída en su casa de San Vicente y le contaba la pobreza que había en el país andino. Aída viajó a Ecuador para conocer a la familia de la mujer "y allí vi la miseria y vi que tenía que hacer algo, no podía soportar tanto sufrimiento y miseria".

Estaba en Otavalo, en el norte de Ecuador, en el corazón de los Andes, rodeada de volcanes y lagos, pero también de pobreza, de familias sin recursos, de desnutrición infantil, enfermedades y absentismo escolar.

En Mojanda había unas escuelas a las que apenas iban los niños. "Están en medio de la nada, y venían desde las montañas unos pocos pequeños a clase, andando durante una hora y casi sin desayunar, con una agüita de hierbas, cansados", explica Aída.

Volvió a San Vicente "muy angustiada" y habló con su marido y sus hijos para ver de qué forma podían ayudar. Reunieron dinero, con la ayuda de más familiares y amigos, para destinarlo a hacer una cocina y dar de comer a los niños. Entonces regresó a Ecuador, donde contrató a dos mujeres para hacer el desayuno y la comida a los escolares.

Su hija Mónica se quedó encargada de hacer las cuentas con lo que se comprometía cada uno a pagar al mes "y aquí vino el primer milagro, los gastos eran exactamente los mismos que los ingresos".

La voz se fue corriendo y madres y niños se enteraron de que en unas escuelas de Otavalo daban desayuno y comida, de manera que lo que al principio eran 40 niños se transformó en casi 200. "Pero cuanto más aumentaba el número de pequeños, más me ayudaba la gente, hacíamos de todo, rifas incluidas", recuerda Aída.

Era el año 1999 y nació la ONG, llamada Guaguacuna, que quiere decir niños en quechua, la lengua de los indígenas de Ecuador. Es una asociación sin ánimo de lucro que empezó del sueño de una emprendedora y que durante estos años ha ayudado a cientos de niños vulnerables. Hay cargos, presidenta, tesorera y demás, pero nadie cobra un euro.

Cuentan con el apoyo de gente anónima, pero también de celebridades, como el violinista Ara Malikian y la actriz Belén Rueda, que es madrina de Guaguacuna, o de la Universidad de Alicante, la Diputación y el Ayuntamiento de San Vicente, "sea quien sea el partido que gobierne, he tenido mucha suerte, las instituciones siempre han confiado en nosotros porque saben que el dinero es íntegro para los niños".

Después de la cocina llegó el siguiente proyecto, una guardería para los niños más pequeños. Y es que sus hermanos mayores iban a la escuela para poder comer, cargados con ellos, pero no podían entrar. La exalcaldesa de San Vicente Luisa Pastor, en aquel entonces diputada de Bienestar Social, ayudó con una subvención al proyecto "con el que hicimos la primera guardería".

Continuaron con más escuelas, cocinas y comedores y ahora se han encontrado con que aquellos niños que terminan la escuela a los 12 años no tienen un futuro, por lo que se les ha ocurrido crear una escuela taller para que aprendan oficios. El Ayuntamiento les ha concedido una ayuda y, además, va a pagar los sueldos de los profesores. "Tenemos teatro, baile, horno para aprender a cocinar y bancales para que aprendan a plantar y cultivar", explica.

Una de las iniciativas de las que se siente más orgullosa es de la escuela para niños con discapacidad, que surgió después de una experiencia "horrible". Fue a una casa y se encontró a un niño atado a una silla, cagado, y con la comida por encima, porque las madres se van al trabajo y no los pueden dejar solos. "Me descompuse, no podía permitir eso", cuenta Aída. Era un proyecto enorme para Guaguacuna y, a través de su hija Mónica se puso en contacto con Sepla Ayuda, la fundación de los pilotos, que es quien desarrolló la escuela, que tiene un centenar de niños.

Malikian ha sido otro de los que se ha involucrado en la ONG. La conoció porque se encontraba en Guayaquil para unos conciertos acompañado de Lucía, otra de las hijas de Aída y que es distribuidora de espectáculos. Habló con él para ver si le importaba acercarse hasta Otavalo a ver a su madre y conocer el proyecto. "Se quedó prendado, tocó el violín a todos los niños de las escuelas, fue muy emocionante, nos ha ayudado mucho".

Guaguacuna ha ampliado sus proyectos con el transporte escolar, becas para niños y universitarios, ayudas a enfermos sin recursos, entrega de ropa y medicamentos o un servicio de enfermería para la comunidad indígena. Mientras, las escuelas y comedores han seguido creciendo y ya son más de una docena.

Su hija Mónica Beviá ha cogido el testigo desde hace tres años y es la presidenta. "Al principio, decía que no me podía seguir, pero ahora ha cogido carrerilla y no hay quien la pare", afirma con orgullo Aída, presidenta de honor de Guaguacuna.

Dentro de los actos del 8M, en marzo el Ayuntamiento sanvicentero le concedió un galardón por su labor en Ecuador con Guaguacuna, la única ONG de ayuda que hay establecida en San Vicente. Pero a ella no le importan los premios, "lo que me importa es que se dé dinero para los niños y podamos seguir ayudando".

Mujer de gran vitalidad, su siguiente proyecto será en Guinea, a donde irán con una ONG en la que es voluntario el médico que le ha operado de la vista y en el que también participarán Belén Rueda y Sepla Ayuda.

Mientras, en Otavalo esperan la próxima visita de a la que llaman cariñosamente mamá Aidita, una mujer que sienten que les protege, les cuida y ayuda. Esta es la historia de una mujer que devolvió la sonrisa a unos niños.

