Sant Joan suspende las licencias de vivienda turística tras la explosión del último año

Sant Joan d'Alacant se une a otros municipios de la provincia y Comunidad Valenciana y ha aprobado en el pleno la suspensión de licencias de nuevas viviendas turísticas durante un año.

La medida ha salido adelante con los votos favorables de todos los partidos de la corporación y llega después de que el municipio haya experimentado una avalancha en el último ejercicio, con un centenar de casas registradas.

El concejal de Urbanismo, David Aracil, ha explicado que Sant Joan no es un municipio turístico, "pero mucha gente elige venir por el precio y la cercanía a la playa". Aunque la suspensión es por un año prorrogable a otro, ha avanzado que para primavera el Ayuntamiento puede tener "una ordenación, para modificar dentro del PGOU y ordenar los usos que se dan a zonas residenciales del municipio, que es una parte que no teníamos regulada".

La edil de Vivienda, Charo Tomás, ha asegurado que Sant Joan "no es un municipio tensionado", pero el boom de petición de licencias de viviendas turísticas "nos preocupa". Por ello, está trabajando en una ordenanza para su regulación, que contará con las aportaciones de todos los grupos políticos que así lo consideren y con alegaciones de los vecinos.

La sorpresa en el pleno ha llegado cuando el portavoz de Compromís, Joan Ramon Gomis, ha preguntado cuántas viviendas turísticas legales hay en el municipio, dato que la edil de Vivienda desconocía. "Exactamente, la cantidad no te podría decir ahora mismo, pero lo estudiamos, lo vemos y lo comentamos", ha respondido.

Ha sido el concejal del PSOE Javier Sánchez, en su turno de palabra, quien ha informado a la responsable del área de vivienda del Ayuntamiento que hay un registro público por parte de la Conselleria de Vivienda. "Le contesto yo, señor Gomis, hay 238 viviendas registradas", ha recalcado.

Sánchez ha indicado que el incremento del último año hace "necesaria" la medida, pero "no es suficiente", ya que porque existe un problema de oferta para uso residencial normal. Por ello, ha invitado al PP a que "no se quede aquí" y adopte medidas, como la regulación de los precios del alquiler, la puesta en marcha de la ordenanza para incentivar la venta de vivienda en régimen de alquiler y a que solicite al Consell más revisiones para detectar alojamientos ilegales.

El edil socialista ha asegurado que el incremento de viviendas turísticas, que se ha producido principalmente en 2023 y 2024, afecta al encarecimiento de viviendas para uso residencial y ha recordado las actuaciones del PSOE cuando estuvo en el equipo de gobierno, como la creación de una oficina municipal de vivienda.

Por su parte, Aracil ha reprochado al concejal que el PSOE hizo "cero" viviendas públicas cuando gestionó el Ayuntamiento y no topó el alquiler "de ninguna manera".

El edil de Compromís ha justificado el voto a favor porque el exceso de viviendas turísticas supone un "peligro para la convivencia ciudadanía, al tener que soportar a vecinos que pasan continuamente y genera un gasto en infraestructuras que pagamos nosotros y no tenemos suficiente retorno".

La portavoz de Vox, Gema Alemán, ha dado su voto a favor al defender que hay que "cuidar" el turismo, pero es preciso regular la concesión de licencias "para no descontrolar las viviendas vacacionales".

El alcalde, Santi Román, ha asegurado que no las viviendas turísticas "no son un problema, pero pueden llegar a serlo". Con unas 10.000 casas en Sant Joan, que haya 238 de uso turístico "no es un número preocupante, pero hay que actuar".

Después del pleno, Aracil ha explicado que desde hace un año ha habido una "explosión de peticiones" para las licencias de pisos turísticos.

"Para evitar las problemáticas que se están dando en otros municipios vecinos y ciudades, hemos iniciado los trámites para suspender el otorgamiento de nuevas licencias de viviendas para uso turístico durante un año", ha indicado.

Ha aclarado que esta suspensión no afecta a las viviendas que ya tienen concedida su licencia, que podrán seguir ejerciéndola, "únicamente no se concederán más hasta que no tengamos la nueva ordenanza".