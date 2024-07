Las obras de reforma del mercado de Sant Joan arrancarán en septiembre: cuatro meses para no perder 1,6 millones de subvención

Las hojas del calendario van cayendo, las manecillas del reloj van dando vueltas,... el tiempo corre en contra del Ayuntamiento de Sant Joan. Tiene que tener terminada en diciembre el 60% de la obra de reforma del mercado municipal para no perder la subvención del Gobierno central, de 1,6 millones de euros.

Por ello, la Concejalía de Comercio ha engrasado la maquinaria y acelerado el proceso: doble licitación y adjudicación, por un lado, del traslado de los placeros a una ubicación provisional y, por otra, de los trabajos de remodelación del mercado.

La segunda parte del proceso, la reforma de la instalación, no se puede acometer si antes no está la primera, esto es, si los comerciantes no se mueven hasta el destino temporal, en la plaza de L'Ordana.

El Ayuntamiento sacó a licitación las obras por 1,7 millones de euros y se presentaron al proceso seis empresas, entre las que la unión temporal de empresas Alcudia-Intagua se ha llevado la adjudicación por un importe total de 1.512.163,62 de euros.

Por lo que respecto al traslado, consiste en el suministro, mediante arrendamiento, sin opción a compra del equipamiento para la instalación provisional en L'Ordana. La mercantil Proyectos y Construcciones Laquant es la única que se presentó y se ha hecho con el contrato por un importe de 241.247,42 euros.

El concejal de Comercio explica que la empresa encargada de la reforma no puede iniciar todavía los trabajos al no haberse trasladado los placeros, pero que está trabajando con el acopio de materiales o la máquina de climatización, "que tarda tres meses en fabricarse".

Mientras, la concejalía está adelantando todo el papeleo como la solicitud de permisos para retirar el amianto, con la fecha marcada en rojo en el calendario de primeros de septiembre para la entrada de los albañiles.

Los trabajos serán contrarreloj para no ver cómo vuela la subvención, pero el edil se muestra optimista: "Son cuatro meses, de septiembre a diciembre, los tiempos se acortan, pero vamos a poder terminar el 31 de diciembre prácticamente todo el mercado, el 90%". De hecho, destaca el nivel de las empresas adjudicatarias: "Estoy muy contento porque son potentes y con muy buenas referencias, muy comprometidas".

Sobre el movimiento de los placeros a las instalaciones provisionales, señala que los traslados "son complicados, no es fácil hacerlo", ya que aclara que no hay empresas especializadas en este tipo de actuaciones.

"Hay que fabricar las casetas y no se hace de un día para otro, se tarda entre tres y cuatro semanas, y luego hay que llevarlas", sostiene Nieto. La mercantil tiene treinta días para acometer el suministro, de modo que en las próximas "2-3 semanas" se procederá al traslado de los comerciantes a la instalación provisional.

Finalmente, son todos los placeros menos uno, al que se le indemniza, los que han aceptado el proyecto, que se adapta también a sus peticiones. "Cada uno pide una cosa, que si estanterías, mostrador, fregadero, termo, aire acondicionado, es mucho trajín, no ha resultado fácil".

Críticas de la oposición

El PSOE denunció ya en el mes de marzo el trabajo del PP "a la desesperada", en el que se reconocía por primera vez en un documento oficial "que el plazo de ejecución de obras se extendería mucho más allá del plazo para la justificación de la subvención".

Los socialistas recordaron que los comerciantes ya avisaron de que no querían marcharse y "dimos soluciones con alternativas técnicas que no han querido ser escuchadas y fueron rechazadas desde un inicio por parte del equipo de gobierno".

Las soluciones permitían, a juicio del PSOE, "que no nos viésemos en la situación actual, con un proyecto que no era realista con los plazos ni con las necesidades de los comerciantes del mercado municipal".

Durante estos meses, añaden, "hemos revisado minuciosamente los expedientes y hemos planteado numerosas dudas al equipo de gobierno. Hemos identificado contradicciones en los plazos, ya que las fechas establecidas por el proyecto no coinciden con las de la subvención".

Por ello, estas discrepancias sugieren "que es muy probable" que las obras del mercado municipal "no se completen a tiempo, lo que podría resultar en la pérdida de la subvención y perjudicar los vecinos y vecinas de Sant Joan".

En definitiva, "una vez más", el PP de Santiago Román actúa "sin planificación, llegando tarde y sin querer escuchar".