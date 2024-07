La oposición de Xixona vota "no" a conocer las causas del incendio del vertedero

El Ayuntamiento de Xixona reclama explicaciones al Consell, Diputación y Consorcio Terra por el incendio en el vertedero de Piedra Negra, que se produjo el 7 de julio y que tuvo en jaque a la localidad durante nueve días.

Todo el Ayuntamiento de Xixona no, solamente el equipo de gobierno, formado por PSOE y Més Xixona. Los tres grupos de la oposición, PP, Compromís y Jijona Nos Une, votaron en contra de la moción, presentada por urgencia por el gobierno local.

El documento aprobado hace un repaso a la situación vivida durante esos días, con "falta de información y de medios suficientes" para combatir el fuego en Piedra Negra.

La moción sostiene que el Ayuntamiento y sus vecinos tienen "derecho a saber" las causas del incendio y si se podría haber evitado, si la salud de las personas ha corrido peligro por las sustancias que se han podido inhalar en el aire que se ha respirado, si se podría haber apagado antes "dados los insuficientes recursos que se han destinado" y si las medidas adoptadas según los planes de emergencia de Generalitat Valenciana, Diputación y Piedra Negra "han sido las adecuadas". En definitiva, "qué ha fallado para que este haya sido el peor incendio de cuantos se han producido".

La iniciativa propone, por un lado, que se proporcionen al Consistorio los informes sobre sus causas, superficie quemada, calidad del aire, recursos destinados a la extinción y expedientes de sanción.

Además, reclama que se adopten medidas de prevención para evitar que vuelva a suceder un incendio en Piedra Negra y que el Consorcio Terra presente en un acto abierto a los vecinos en Xixona el proyecto de gestión de la planta.

Por último, solicita que la Conselleria de Medio Ambiente instale una estación fija de calidad del aire en Xixona y que la Diputación, las consellerias de Justicia y de Medio Ambiente, PreZero (empresa encargada de la gestión de la planta) y el Seprona tengan conocimiento de la moción.

La primera sorpresa en el pleno llegó cuando los portavoces de la oposición votaron en contra de incluir la moción por urgencia. ¿Los motivos? "No nos ha dado tiempo en seis horas a leernos la moción", justificaron los portavoces.

La alcaldesa, Isabel López (PSOE), explicó que el equipo de gobierno local tomó la iniciativa de traer la iniciativa, "abierta a todos los grupos" porque considera que había que debatir sobre lo que ocurrió en el vertedero. "No necesitan dos semanas para pensárselo", añadió.

La urgencia se votó y salió adelante con los siete votos a favor del equipo de gobierno, seis del PSOE y uno de Més Xixona, y los votos en contra de PP (tres ediles), Compromís (dos) y Jijona Nos Une (uno).

A continuación, se pasó a debatir la moción. El portavoz de Jijona Nos Une, Eduardo Ferrer, defendió que se debería haber convocado una reunión urgente para analizar la situación cuando el incendio estaba activo y echó en falta que no se invitara a la oposición a ver in situ el vertedero.

Además, reprochó que la moción recoja exigir medidas de prevención cuando "durante ocho años no se han tomado ni pedido" y consideró que la protesta vecinal convocada contra la planta, a la que asistieron cientos de vecinos, "se ha politizado más de lo debido porque se quería que fuese una manifestación del pueblo".

El portavoz de Compromís, Lucas Sirvent, incidió en que el equipo de gobierno quiere "eludir la responsabilidad" y hacer un "uso partidista" con la moción, "que se presenta seis horas antes del pleno y no nos da tiempo a trabajarla".

Sirvent mostró su malestar por que se enterasen en el pleno de que el incendio estaba extinguido, reclamó que se constituyera la comisión especial de seguimiento de Piedra Negra y recordó que la alcaldesa ha sido "hasta hace nada presidenta del Consorcio Terra".

Para la formación de izquierdas, en la moción "se piden pocas cosas, faltan medidores de temperatura, chimeneas de evacuación de gases o saber qué sustancias se han detectado en las estaciones del aire".

El concejal del PP José Manuel Vázquez, afeó a la alcaldesa la falta de información sobre el incendio, incluido cuándo se extinguió.

El edil de Residuos y Limpieza Viaria y portavoz de Mes Xixona, Marcos Ros, quiso rebajar la tensión y explicó que el pueblo "puede y quiere cambiar esta situación, es momento de trabajar juntos".

Asimismo, Ros destacó que se necesita un modelo "más sostenible, las plantas de reciclaje han de estar más integradas en el entorno", con una apuesta decidida por la reducción de la generación de residuos.

La alcaldesa de Xixona, visiblemente molesta por la decisión de la oposición de votar en contra de la moción, explicó que no tuvo conocimiento de la extinción del incendio por un conducto oficial: "Me enteré de la extinción por un tuit del 112".

Reconoció que podría haber enviado más guasaps a los miembros de la corporación durante los días que estuvo activo el incendio, pero no lo hizo porque estaba gestionando una situación "muy complicada, me pedís información de la que yo no dispongo, no me llegaban las comunicaciones".

La regidora socialista puso como ejemplo que el tercer día llegó la estación móvil de la Conselleria y una carta del director general de Calidad Ambiental con una serie de recomendaciones, "como que hay que cerrar ventanas, pero no nos dicen nada de si podemos estar en la piscina municipal".

La alcaldesa admitió que "no daba abasto para gestionar algo que no me tocaba a mí, os informo yo cuando no soy ninguna directora de emergencias, me cojo el coche, voy a la planta y vengo, deseo que no pase nunca más en ningún sitio, no tengo ni información ni dirijo ni activo planes de emergencia, todo lo que me habéis preguntado lo he contestado".

"Así se ha funcionado, muy lamentablemente", afirmó López, que dio un toque de atención a los grupos de la oposición por su rechazo tanto a la moción como a incluirla en el orden del día: "Tuvimos comisiones hace una semana y ningún grupo preguntó sobre el incendio, ninguna iniciativa por vuestra parte, es una moción de página y media, coherente y de sentido común".

Respecto a las críticas por haber acudido a la manifestación vecinal contra la planta, fue muy explícita: "Fui como vecina y me mantuve aparte, pero quería estar porque yo también soy xixonenca, no creo que eso sea politizar nada, entendí que cuanta más asistencia era mejor y daba más fuerza".

Recordó que el Ayuntamiento ha exigido una red de hidrantes para los bomberos y cámaras térmicas y, sobre la reclamación de una estación móvil que mida la calidad del aire, explicó que la que hay colocada en el retén como fruto de los presupuestos participativos, "está muy bien, pero las unidades móviles de la conselleria son brutales, la nuestra costó 10.000 euros y la del Consell vale 100.000 euros".

La moción fue aprobada, pero a continuación, el PP se sacó de la manga la presentación de una moción por urgencia, sin comunicar su contenido, acogiéndose al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El portavoz del PP, Víctor Manuel Masiá, defendió la urgencia explicando que traía a pleno la solicitud de la creación de una comisión permanente sobre el vertedero de Piedra Negra.

La alcaldesa, perpleja, afirmó que la iniciativa de los populares era legal, pero "no coherente" y les recordó que se podía haber incluido en la moción que acababa de ser aprobada. Se votó la urgencia de la moción, a la que se adhirieron Compromís y Jijona Nos Une y que tumbó con sus votos el equipo de gobierno.