El Consell archiva la sanción a la empresa del vertedero de El Campello pese a reconocer que incumplía el máximo de emisiones

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha archivado una sanción al vertedero de El Campello pese a reconocer que superaba los límites de emisiones de carbono permitidos. Según se explica en el informe al que ha tenido acceso a este diario, la planta de basuras cumpliría con los límites establecidos una vez que se aprobara la modificación de su autorización, lo cual ocurrió hace apenas unos días.

El informe que respaldó la multa, estimaba que se superó en casi 20 veces el valor límite de exposición del carbono en la primera medición y en casi 30 veces en la segunda medición, lo que suponía «un peligro medioambiental». La empresa se enfrentaba a una sanción de 30.000 euros.

En todo caso, se trata de unos límites que ya no se superarán con el reciente anuncio de la Generalitat, que da luz verde a la modificación de la autorización, que incluye la expansión en diez metros de altura de la planta de basuras de «Les Canyades», y elimina ese tope. Por todo ello, se ha decidido desde la conselleria archivar la sanción.

La empresa responsable de la planta de basuras (FCC) presentó alegaciones, sosteniendo la «imposibilidad técnica» de alcanzar el «valor límite» de emisiones de carbono. A la vez que alegaban mediante un informe que «el metano no es un producto tóxico para los seres vivos» y que «ya ha sido eliminado dicho valor límite de emisiones de carbonos en las distintas resoluciones de instalaciones de la Comunidad».

Informes

La ampliación del vertedero está condicionada a la presentación de unos informes por parte de la empresa en el plazo máximo de seis meses a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, tal y como ya avanzaba este diario el pasado mes de julio.

El presidente del Consorcio Mare, José Ramón González de Zárate, explicaba a este diario hace unos días que la expansión será de los actuales 233,50 metros sobre el nivel del mar hasta la cota 243,50, una medida, que adelantaba no necesita ningún tipo de obra, «ya que se crece diez metros en altura, no a lo ancho». No obstante, avanzaba que han solicitado a la conselleria una autorización previa para poder hacer uso del vaso ya, sin esperar a la aprobación definitiva, ¿Por qué estas prisas? El vaso está prácticamente colmatado, a rebosar, «apenas queda espacio para la basura para dos o tres semanas», indicaba.

González de Zárate cree que no habrá problema para conseguir el permiso ya que, en caso de que no se autorizase la ampliación de los diez metros de altura, en agosto aseguraba que «no podremos recibir basura y el problema será ver en qué otro vertedero de la provincia se deposita la basura de los 52 municipios». Puesto que, cabe recordar que la planta de basuras de «Les Canyades» recibe desechos no solo de El Campello, sino también de todos los municipios que hay dispuestos en las comarcas de la Marina Alta y Baixa.

La planta de basuras «Les Canyades» ha agotado su vida útil mucho antes de lo previsto, ya que la previsión inicial era que llegarían 185.000 toneladas de residuos al año al complejo, cuando realmente han sido 240.000.

