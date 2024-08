La Policía Local de San Vicente se planta y no hace refuerzos en agosto

Los sindicatos mayoritarios en la plantilla de la Policía Local de San Vicente han decidido fijar un calendario en el que los agentes dejarán de prestar «ningún tipo de refuerzo» hasta el próximo 1 de septiembre, es decir, durante todo el mes de agosto. Esta medida llega en pleno periodo estival, cuando el municipio celebra las fiestas de las partidas rurales, barrios y urbanizaciones, así como diversas actividades de verano programadas durante agosto, entre las que destacan los conciertos.

La medida cuenta con el respaldo de Comisiones Obreras y el SPPLB, que han difundido un comunicado exponiendo las razones de peso, entre las que destaca la negociación de la carrera profesional. Esta medida también coincide con el periodo vacacional de una parte de la plantilla. Según fuentes cercanas, la medida se está llevando a cabo «de forma masiva» por parte de los agentes de la Policía Local de San Vicente. La decisión de no realizar refuerzos está afectando también al sistema VioGen.

Desde el SPPLB han destacado que «las negociaciones de la carrera profesional se encuentran bloqueadas por parte de la corporación. Una vez finalizadas las comisiones de trabajo que se han venido desarrollando a lo largo de este año, quedamos a la espera de la consecución de los trámites necesarios por parte del equipo de gobierno y su cuantificación económica, algo que no llega y que va a provocar que no se pueda iniciar la carrera profesional este año». Este hecho ha dejado a los afectados «muy frustrados y canteados», ya que, como han confirmado fuentes próximas y señalan desde el sindicato, no se cobrará este año la carrera profesional.

Falta de negociación

El sindicato ha manifestado en un comunicado que otra de las razones que ha propiciado la decisión ha sido que «nos parece fundamental que se lleven a efecto las negociaciones acordadas en las Mesas Generales de Negociación, algo a lo que el equipo de gobierno no le da la importancia necesaria. Estamos esperando que se lleven a término los puntos aprobados el día 16 de abril de 2024, mesa en la que se negociaron puntos tan importantes para algunos colectivos como el deterioro de la salud o modificaciones concretas de puestos que afectan a muchos trabajadores ».

Así, han señalado que «entendemos que las inquietudes de los trabajadores y la solución de conflictos que afectan exclusivamente a los mismos tienen que ser una prioridad, no pueden ser prioridades únicamente los intereses políticos» y han recordado que «desde hace más de dos años los dos sindicatos venimos exigiendo que los eventos que realiza la Policía Local y que afectan a otras concejalías se abonen en concepto de productividad, pero por lo que se ve no hay voluntad de llevarlo acabo, cuando ello no supone un aumento del gasto».

Ante esta situación, los miembros de las ejecutivas del SPPLB y CC OO han tomado la decisión de crear un comité conjunto de movilizaciones, cuya primera medida ha sido la no aceptación de «ningún tipo de refuerzo» hasta el 1 de septiembre de 2024.

Este diario se ha puesto en contacto con el concejal responsable del área de Seguridad del Ayuntamiento de San Vicente, pero no ha obtenido respuesta al cierre de esta edición.

