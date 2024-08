El edil de Policía Local de San Vicente garantiza la seguridad pese a la falta de refuerzos

El concejal de Policía Local y miembro del equipo de gobierno, Adrián García (Vox), asegura que la seguridad en San Vicente está «garantizada» pese a los agentes han acordado por medio de los sindicatos SPPLB y Comisiones no realizar «ningún tipo de refuerzo» durante el mes de agosto debido a la falta de negociación con la carrera profesional.

El responsable de seguridad municipal ha señalado que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional están colaborando ante la medida de presión acordada por el reciente creado comisión de movilizaciones.

Mientras, SPPLB y Comisiones han emitido un nuevo comunicado para dejar claro que «nuestro objetivo siempre ha sido negociar». Desde SPPLB cargan contra el equipo de gobierno, subrayando que «nos es muy complicado mantener la confianza, nos ningunean no llevando al pleno los temas pactados en la mesa de negociación», como es la remuneración por la carrera profesional. Respecto a esta cuestión, García ha afirmado que no ha estado presente en esas negociaciones.

En el comunicado, el sindicato lamenta que «durante estos días no se esté dando un adecuado servicio a la ciudadanía, no pudiendo atender múltiples requerimientos de los ciudadanos, algunos de ellos no exentos de gravedad y urgentes, como han sido dos casos de violencia de género y otros de seguridad ciudadana. Dándose el caso en algún turno en el que solo estaba de servicio un componente de la Policía Local, que se tuvo que limitar a mantener abiertas las dependencias policiales».

Por ello, instan al equipo de gobierno a retomar las negociaciones de forma «urgente» y que se cumpla lo pactado con los sindicatos «sin que sea necesario prolongar las medidas».

