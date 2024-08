Los últimos robos en boticas de El Campello y el PAU 5 ponen en guardia a los farmacéuticos

Impotencia e intranquilidad son los sentimientos que predominan entre los farmacéuticos de El Campello y el PAU 5 tras los recientes robos a farmacias ocurridos estos últimos días. Para colmo, estos incidentes se producen apenas ocho meses después de la oleada de hurtos en boticas que afectó a la misma zona.

La Farmacia I+, situada en la Avinguda de Germanies en El Campello, ha sido nuevamente blanco de ladrones. En la madrugada del pasado miércoles 7 de agosto, ocho meses después del último incidente, los asaltantes accedieron a la botica, pero esta vez lo hicieron a través de una ventana, en lugar de la puerta principal. Los propietarios habían reforzado la entrada principal precisamente para evitar que se repitiera una situación similar.

Los ladrones actuaron de madrugada, exactamente a las 4:49, y su objetivo sigue siendo el mismo: las cajas de gestión de efectivo. La titular de la Farmacia I+ advierte que los ladrones son especialmente rápidos, ya que en apenas dos minutos y medio logran acceder al interior del establecimiento y llevar a cabo el robo. "Son personas que vienen a la farmacia, compran y estudian el lugar para luego regresar y cometer el delito", sostiene la titular.

Además, la afectada asegura que los asaltantes llegan bien preparados, equipados con pasamontañas, linternas frontales para espeleología, guantes y hasta un carro para transportar la caja de efectivo, que puede llegar a pesar unos 120 kilos. En esta ocasión, en la farmacia de la Avinguda de Germanies, se llevaron alrededor de 2.000 euros.

La Farmacia ⁺G15, que ha sufrido el hurto esta madrugada. / INFORMACIÓN

Otra farmacia afectada por estos recientes robos es la situada en el PAU 5 de Alicante, en la Avenida Maestro José Garberi Serrano. En este establecimiento, los ladrones lograron acceder por primera vez en la madrugada de este viernes, después de seis intentos fallidos. Los asaltantes se llevaron la caja de efectivo y forzaron la persiana, lo que ha impedido que la botica haya podido abrir durante toda la mañana. Tanto la farmacia de El Campello como la del PAU 5 han denunciado los robos a las autoridades. Los afectados exigen medidas de seguridad para frenar lo que podría convertirse nuevamente en una oleada de hurtos en estos establecimientos en la comarca de l'Alacantí.

María Belenguer, titular de la Farmacia Villa Marco, ubicada en la Avenida del Fabraquer en El Campello, fue víctima de uno de los robos a principios de año. Ante los recientes acontecimientos, siente que podrían volver a entrar: "He reforzado la seguridad, pero nunca sabes si es suficiente para evitar que entren. Aunque dejes las cajas vacías, te hacen un destrozo si lo consiguen. No podemos soportar un robo cada ocho meses. No hay nada que puedas hacer si logran entrar y, en dos minutos y medio, te roban", concluye.