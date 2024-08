Jóvenes se lanzan al mar desde las rocas pese a la prohibición y las multas en El Campello

Es verano, y son jóvenes. En sus mentes, una idea se repite una y otra vez: «A mí no me va a pasar nada». Aunque en casa me hayan advertido (o tal vez no) que no lo haga, como mis amigos lo hacen, no quiero ser el que parezca un «miedica». Decido ignorar el peligro y saltar al mar desde las rocas. Lo he logrado, no me ha pasado nada, y desde arriba me aplauden.

Este tipo de comportamientos no pasan desapercibidos en El Campello. De hecho, el Ayuntamiento ha sancionado este mes de julio a cuatro jóvenes por incumplir las normas en las zonas de baño de la Cova del Llop Marí y los Baños de la Reina, donde varios carteles advierten que está prohibido zambullirse en el agua desde las rocas debido a los peligros que esto puede suponer. Cuatro chavales han sido expedientados por cometer una infracción leve. Las multas oscilan entre 100 y 750 euros, según fuentes municipales.

Expertos advierten sobre los riesgos de los golpes en la cabeza, pudiendo causar fracturas cervicales

Decenas de chavales del municipio y de la comarca se dan cita a media mañana y por la tarde para desafiarse entre ellos. Se tiran al mar en una zona peligrosa entre los Baños de la Reina de la Illeta y el Club Náutico de El Campello, también cerca de la Cova del Llop Marí. No les importan los peñascos, solo buscan arrojarse al mar, uno detrás de otro, sin pensar en las consecuencias que pueda acarrear. A pesar de estar prohibido, atajar esta práctica tan arraigada en el municipio se convierte cada verano en una misión imposible. No importa cuántas advertencias se coloquen en estos espacios, quienes practican los saltos suelen hacer caso omiso.

Advertencias

El concejal de Playas, Rafal Galvañ, reconoce así las dificultades de evitar esta práctica en su totalidad: «Cuando la patrulla policial del mar capta un salto, expedienta al joven y lo sanciona, por lo que apelo a la responsabilidad de ellos mismos por las consecuencias que pueden acarrear estos saltos, por mucho que ellos digan que calculan el riesgo, y pido a los progenitores que les hagan ver el peligro de lesiones graves».

Señales con advertencias en los Baños de la Reina. / Pilar Cortés

En esta línea, el responsable municipal recuerda como, en el verano de 2018 un chaval de 14 años tuvo un accidente grave después de lanzarse al agua desde las rocas. El joven tuvo que ser rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital General de Alicante con un cuadro de politraumatismo cervical. «Se quedó parapléjico tras realizar lo que en ese ambiente se conoce como ‘el salto del mopu’, una peligrosa práctica que se repite año tras año en zonas desde las que los jóvenes, que se creen inmortales, desafían el peligro rodeados de peñascos para arrojarse al mar», señala Galvañ.

Una mujer se tira de plancha este martes, con el castillo de El Campello al fondo. / Pilar Cortés

Se trata así del accidente más grave que se recuerda en los últimos años en las distintas zonas de riscos que hay en el municipio. Ese mismo punto fue escenario de otro trágico suceso ocurrido hace más de tres décadas, cuando el coche donde se encontraba una pareja se despeñó y ambos murieron.

Los expertos advierten de la peligrosidad de los saltos al mar en zonas rocosas. De hecho, la neurocirujana, Laura Botella, ha asegurado que todos los años se reciben en los centros hospitalarios casos de gente joven que viene con lesiones por zambullidas en el mar o en las piscinas.

Consecuencias

«Cuando se sufre un traumatismo fuerte en la cabeza que causa una fractura cervical, existe un alto riesgo de lesión en la médula espinal», lo que puede derivar en una paraplejía o, en los peores caos, si el traumatismo es muy fuerte, la persona puede llegar a fallecer, explica la neurocirujana Botella.

La profesional hace hincapié en la importancia de conocer la profundidad del agua antes de zambullirse para evitar lesiones graves que podrían tener consecuencias crónicas. En el caso de los saltos desde las rocas, los pacientes que suelen llegar a los centros hospitalarios con traumatismos craneoencefálicos son la mayoría hombres jóvenes menores de 30 años.

Esta vez no ha pasado nada, solo se han sancionado a cuatro chavales, pero otro día podría no tenerse la misma suerte. Pero da igual, es verano y son jóvenes.

Suscríbete para seguir leyendo