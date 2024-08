Lío con la procesión en Xixona: el párroco dice que no se celebra si no es en su día original

Lío mayúsculo en Xixona con la procesión a nueve días del inicio de las Fiestas de Moros y Cristianos. El párroco del municipio ha emitido un comunicado en el que expresa que, no habrá procesión si esta no regresa a su día original.

Hace tres años, la Asamblea General de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, en la que solo votan los diez presidentes de las filàs de los Moros y Cristianos, aprobó, por seis votos a favor y tres en contra (uno de los presidentes no asistió a la votación, por lo que no se contabilizó su voto), el cambio de fecha de la procesión de lunes a jueves. El cambio en la programación tenía como objetivo ampliar los días de las celebraciones.

Ahora, el párroco del municipio, quien lleva menos de un año en su nuevo destino tras haber llegado desde Castalla, se planta ante la decisión ratificada por la Asamblea General. Para el clérigo, el traslado de la procesión es "indebido", y afirma que, en una "pequeña reunión" con representantes de la Federació, expresó su rechazo al cambio de fecha, argumentando que "durante más de 150 años, su lugar ha sido al final de la Fiesta".

El párroco refiere en su escrito que "mi posición es y será restituir la procesión a su lugar original, del cual se ha intentado sacar de la Fiesta". En este sentido, el representante religioso advierte que "si no existe un permiso expreso del obispo, no llevaré a cabo ninguna procesión". Además, subraya que "ya se celebran procesiones en honor a nuestros patronos San Bartolomé y San Sebastián el 20 de enero, por lo que la participación del pueblo con ellos está más que garantizada".

De esta manera, insiste en que "no tiene sentido trasladarla después de tantos años de arraigo", ya que considera que "se pierde el verdadero significado de la Fiesta". El clérigo concluye subrayando: "No me niego a realizar la procesión, pero debe ser en su día original, fuera de esa fecha, no habrá procesión".

Ante esta situación, fuentes municipales aseguran que, en un primer momento, el clérigo manifestó que se "amoldaría" a la decisión de la Asamblea. Mientras tanto, los festeros están buscando alternativas para llevar a cabo algún tipo de acto el próximo jueves, como una ofrenda en el cementerio a los fallecidos, en caso de que no se realice finalmente la procesión, ya que no hay un comunicado oficial todavía. La Federació no se ha pronunciado sobre este conflicto, pues ni la institución ni el párroco han respondido a preguntas de este diario.

