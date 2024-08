Pulseras para evitar que los niños se pierdan en las playas de El Campello

Tomás, un niño de 7 años, llega cada verano desde Busot a la playa de Muchavista en El Campello junto a su familia para disfrutar de unos días soleados. En los arenales, le encanta ponerse cerca de la orilla para construir castillos de arena, surfear con su tabla y hacer nuevos amigos "de verano". Sin darse cuenta, se ha alejado demasiado del lugar donde su familia ha montado el "campamento", y no encuentra la sombrilla de colores que marca su punto de referencia. Comienza a sentirse agobiado. Esta historia la relata Alma López, una madre que este verano ha decidido utilizar el sistema de prevención de pérdida que ofrece El Campello en sus playas, usando las pulseras identificativas para niños o personas dependientes. Este verano, Tomás no volverá a pasar por una situación similar.

Así, las familias tienen que acercarse a los puestos de socorrismo para solicitar una pulsera identificativa, que se colocará en la muñeca del menor, y que incluirá su nombre y un teléfono de contacto. Con estos distintivos, cualquier socorrista o usuario de los arenales que observe que un niño o persona dependiente camina desorientado o perdido, no tendrá más que llamar al teléfono que figurará en la pulsera, y el caso quedará resuelto de forma mucho más rápida.

Para facilitar ese trabajo de búsqueda y localización, se han dispuesto pulseras de cuatro colores distintos, uno por cada tramo en los que han quedado divididas las playas campelleras (tres en Muchavista y un en Carrer la Mar), explican desde la Concejalía de Playas que dirige Rafa Galvañ. Así, si el menor perdido está en la zona identificada con color amarillo pero porta pulsera verde, naranja o azul, quien se percate únicamente deberá llevarlo a un puesto de socorrismo o llamar personalmente al teléfono que figurará en su pulsera, que corresponderá al del adulto responsable del niño o la niña.

Pulseras identificativas en las plyas de El Campello. / Rafa Arjones

El jefe de los socorristas de El Campello, Miguel Ñíguez, asegura que "en cuanto detectamos a alguien en una zona que no corresponde a su sector, sabemos que esa persona está extraviada. Con este sistema, evitamos que se pierdan, y sobre todo, prevenimos que los padres se pongan muy nerviosos". Ñíguez también cuenta cómo las pulseras identificativas ya han demostrado ser cruciales en varios casos: "Un niño que llevaba la pulsera fue rápidamente identificado por un socorrista, quien pudo llamar a su responsable, que no se había dado cuenta de que el niño estaba perdido". Por otro lado, Ñíguez relata un incidente de este verano en el que no se utilizó el servicio de pulseras: "Un niño se extravió durante 40 minutos, lo que nos obligó a activar un dispositivo de búsqueda en conjunto con la Policía Local. La búsqueda se extendió incluso más allá de nuestro horario de servicio".

Turistas nacionales y habituales en los arenales están haciendo uso de este sistema, que se encuentra dentro del servicio de salvamento de este año. Sobre todo los usuarios son niños por debajo de los diez años, ya que la gente adulta está siendo más rehacia, según Ñíguez.

Verónica Rubio, una vecina de Mutxamel, acaba de acercarse al puesto de salvamento para colocar las pulseras identificativas a sus dos hijos. "Es una iniciativa muy acertada, especialmente para quienes vienen de vacaciones esporádicamente. Con la playa tan llena de gente, es fácil perder de vista a los niños. Es muy útil porque en la pulsera llevan su nombre y el teléfono del papá o la mamá", comenta.

En la misma línea, Alma López, otra madre usuaria del servicio, comparte su experiencia tras el susto que se llevó el año pasado: "Los niños hacen amigos en la playa y se distraen. Si se alejan unos metros más allá de donde estamos, pueden desorientarse y ponerse nerviosos rápidamente". Julia Menor, por su parte, añade: "Este servicio debería estar disponible en todas las playas, ya que así te da la tranquilidad de saber que, si se pierden, al menos van identificados".

