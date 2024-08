El arreglo de un camino en Mutxamel acaba en denuncia

El arreglo de un camino en la partida «El Volaor» ha generado controversia en Mutxamel. El debate iniciado por Vox, con un vídeo en redes sociales y una discusión en pleno, sobre si el alcalde, Rafael García (PP), ha autorizado el arreglo con «dinero público» de un camino que conduce a una finca familiar, insinuando que esta actuación es un «abuso», ha llegado hasta la Guardia Civil.

El concejal de Vox, Francisco Martínez, ha denunciado ante la Benemérita, que se sintió «increpado» de forma «violenta» e «intimidatoria» por dos familiares del alcalde, quienes le reprocharon el contenido de una publicación en redes sociales sobre el arreglo del vial. En dicho vídeo, los tres ediles de la formación ultra critican la existencia de varios caminos en distintas partidas del municipio que están sin asfaltar y acusan al alcalde de cometer «irregularidades» y de no tener «la misma diligencia» para mejorar los demás viales.

Esta cuestión llegó al pleno ordinario de julio en la sección de ruegos y preguntas. El portavoz municipal de Vox, Miguel Da Silva, explicó que varios vecinos se habían dirigido a él «indignados» por la «dejadez» en el mantenimiento de los caminos que llegan a sus viviendas. Da Silva recordó que «Vox lleva años presentando mociones para que se arreglen estos caminos» y mostró varias imágenes que, según él, le habían proporcionado los afectados.

«Casa de campo»

En estas fotografías impresas se comparaban varios viales con deficiencias, excepto uno, que era el acceso a un «chalet» propiedad de la familia del alcalde, el cual sí había sido asfaltado. En respuesta, el primer edil, Rafael García, defendió que «estoy muy orgulloso de los orígenes de mi familia. No se trata de un chalet, sino de una casa de campo con un almacén de labranza que mi padre ha utilizado durante muchos años para cultivar y envasar tomate Muchamel» y señaló al portavoz de Vox que «se equivoca, no accedo a esa propiedad por ese camino, sino por otro que no ha sido arreglado».

García continúa defendiendo su posición y ha explicado a este diario que las mejoras en los diferentes viales del municipio están en marcha. «Se ha actuado en el ‘camí de les Penyetes’ y también en el del cementerio. No paramos», ha matizado.

Además, ha subrayado que el asfaltado del vial en la partida «El Volaor» responde a «necesidades de movilidad del vecindario». Para el regidor, la actitud de Vox supone una campaña «de acoso y derribo contra mi y mi familia».

Otros grupos con representación municipal como el PSOE o Unides Podem-Esquerra Unida coinciden con la explicación del primer edil. El concejal socialista, Alberto Sellés, recuerda la necesidad de actuar «en muchos más caminos». Así como desde la formación de Unides Podem-EU sostienen como se ha actuado en otros viales, los mismos que ha señalado el primer edil y ponen de relieve la importancia de atender las «peticiones vecinales».

