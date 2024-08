La plantilla de limpieza del ayuntamiento de Mutxamel alza la voz ante los "continuos impagos"

Los trabajadores que conforman del servicio de limpieza de las dependencias municipales del ayuntamiento de Mutxamel han alzado la voz este viernes frente al Consistorio ante los "continuos impagos" que aseguran sufren por parte de la empresa adjudicataria.

Uno de los representantes de la plantilla ha señalado a este diario que, según lo estipulado, las nóminas deben abonarse a principios de mes, concretamente el día 7. Sin embargo, afirma que la nómina de junio se pagó el día 30 y que la de julio aún no se ha recibido. Además, afirma que la empresa adeuda las pagas de verano y las liquidaciones a varias trabajadoras. "Llevamos tres años con esta empresa y sufrimos problemas constantemente", indica el trabajador.

Son más de 40 trabajadores afectados por esta situación, algunos de ellos, según el representante, solo cuenta con este sueldo para el día a día. "Hay compañeras que lo están pasando realmente mal, tienen mucha ansiedad", subraya.

En la concentración organizada por CC OO este viernes, se han escuchado consignas como "Si no cobramos, no trabajamos", "Queremos cobrar" y "Basta de excusas, queremos soluciones". Los trabajadores critican al Ayuntamiento del municipio por la "falta de transparencia" con la que está actuando, ya que aseguran que no se les ha informado sobre las acciones que se van a tomar ni sobre si finalmente se romperá el contrato con la empresa Aema Hispánica.

"La realidad de la acción del Ayuntamiento roza la dejadez, ya que aunque se planteó un pleno extraordinario para resolver el contrato con la empresa, hasta el momento solo hay humo. La plantilla ya no quiere más promesas que se incumplen, la empresa anunció que los impagos se debían a un problema interno que se solucionaría de forma inmediata, lo que no ha sido así", han expresado desde CC OO.

Fuentes municipales han confirmado a este diario que se ha iniciado un expediente contradictorio contra la empresa adjudicataria, aprobado en el pleno de julio. Además, en el pleno extraordinario de agosto, se facultó a la junta de gobierno para rescindir el contrato "si así lo determina el expediente en curso". Paralelamente, las mismas fuentes indican que se están abriendo nuevos expedientes por incumplimientos graves, como el impago de la nómina de julio.

En este sentido, el Ayuntamiento apunta que "Castalla se encuentra en la misma situación que Mutxamel. La empresa no responde, y cuando logramos contactar, afirman que están resolviendo el problema". Por último, añaden que "apoyamos a las trabajadoras y trabajadores y estamos gestionando el expediente más complejo y litigioso que un Ayuntamiento puede abrir contra un contratista".