San Vicente coloca alarmas en los colegios para reforzar la seguridad

San Vicente ha completado durante este verano los trabajos de mejora y actualización de los sistemas de alarma de todos los centros educativos de primaria y edificios municipales con el objetivo de incrementar la seguridad en estas instalaciones. El alcalde, Pachi Pascual, acompañado por los concejales de Seguridad, Adrián García, y Educación, Melania Llopis, ha visitado esta mañana el CEIP Raspeig para hacer un seguimiento de las labores llevadas a cabo durante el verano.

Pascual ha expresado su deseo de que «se inicie el curso con la máxima seguridad una vez finalizado el proyecto destinado a homologar y adecuar los sistemas de intrusión y de alarma al grado 2 con conexión a la central de alarmas y a poner sensores en los once colegios de San Vicente y en doce edificios municipales».

El alcalde ha remarcado que «como ya dijimos, este proyecto era una de las prioridades que teníamos porque no es tolerable que los niños no dispongan de un colegio en las condiciones adecuadas». En este sentido, el primer edil ha explicado el interés por visitar en primer lugar el CEIP el Raspeig «porque es el centro que ha tenido en los últimos meses episodios de intrusión que han causado bastantes destrozos». Cabe recordar que este centro educativo sufrió dos intrusiones durante dos noches seguidas en la que los robos no fueron signficativos.

Pascual ha garantizado que, a partir de este curso escolar, se dispondrá de una red de alarmas acorde con la normativa «para garantizar que se respeten edificios donde se prestan servicios públicos fundamentales para la ciudadanía». El regidor ha agradecido a la Policía Local y a las concejalías Urbanismo, Seguridad y Educación «su predisposición y colaboración en este proceso iniciado para modernizar dotaciones necesarias para todos los sanvicenteros y, en este sentido, continuaremos trabajando de la mano también de la comunidad educativa».

También el titular de Seguridad ha celebrado que «por fin hayamos actualizado los sistemas de alarmas que estaban obsoletos, un paso muy importante para garantizar la seguridad de los colegios del municipio». García ha reconocido la existencia de episodios de vandalismo «que antes se tomaban con actitud pasiva y este equipo de Gobierno ha puesto en marcha este proceso de mejora y seguimos trabajando en ello».

La concejal de Educación, por su parte, ha abogado por mantener una buena comunicación entre la administración local, los responsables de los centros educativos y la Policía Local «por el buen funcionamiento y seguridad en lo que respecta a los docentes y a los niños».

El contrato para la adecuación de los sistemas de alarma e intrusión adjudicado a la empresa Elecnor Seguridad incrementa el número de sensores anti intrusión para ampliar los ángulos de cobertura y garantizar la protección de las dependencias públicas durante las 24 horas y los 365 días del año. Los dispositivos tienen también una función disuasoria para evitar el acceso de intrusos.

La intervención realizada, con un presupuesto de más de 24.000 euros, incluye los colegios Azorín, La Huerta, Victoria Kent, Jaume I, Santa Isabel, la Almazara, Miguel Hernandez, Juan Ramón Gimenez, Bec de L’Àguila, Raspeig y Reyes Católicos. También se han actualizado los sistemas de seguridad del edificio principal del Ayuntamiento, el Centro de Formación Haygon, la Agencia de Desarrollo Local, el Centro Social Santa Isabel, el Centro Social y Auditorio, el Centro Polifuncional, el Aula de la Naturaleza, el Centro Social de la calle Cervantes, las oficinas del CIVIC, dependencias del cementerio, el Pabellón Gines Alenda y la emisora Radio San Vicente.