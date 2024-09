"Tengo el respaldo al 100% del alcalde", dice la edil de Sant Joan tras la polémica con los peñistas

La edil de Fiestas de Sant Joan d'Alacant se atrinchera. Pese a las críticas que le están lloviendo, no solo desde el PSOE, sino también desde las peñas del municipio por no instalar un toldo el día de las paellas, cuando caían más de 30 grados, Charo Tomás (PP) asegura que "nosotros cabalgamos, otros apedrean".

La edil no se plantea dimitir "jamás" porque "me debo" a los votantes de Sant Joan. Es más, va a seguir trabajando porque tengo el respaldo al 100% del alcalde".

Sobre por qué el domingo 1 de septiembre, día de las paellas, no había un toldo, como era habitual en ediciones anteriores, afirma que la Junta de Peñas en su día únicamente solicitó la carpa para el equipo de música.

"No sé qué ha pasado, el tema se ha politizado", sostiene Tomás, que añade que "no es verdad" que se dirigiese a peñistas diciéndoles que se pusieran un sombrero o llamándoles socialistas ni que la normativa impidiese que hubiese un toldo.

La edil sí que reconoce que en la reunión de este lunes día 2 por la tarde con la Junta de Peñas y el alcalde, Santiago Román, trasladó que este año había menos dinero, pero "el toldo no se puso no por falta de dinero sino porque no lo pidieron".

