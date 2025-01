La cuesta de enero para San Vicente, El Campello y Sant Joan

Llega el mes de enero y con él la cuesta, que en el caso de los municipios son los presupuestos. San Vicente del Raspeig, El Campello, Sant Joan d’Alacant y Mutxamel son los cuatro grandes de la comarca -sin contar la capital- y, de todos ellos, solo uno ha hecho los deberes en el recién finalizado 2024, Mutxamel, que aprobó las cuentas el pasado 23 de diciembre.

Pese a estar en minoría, el equipo de gobierno del PP sacó adelante el gran documento económico gracias a la abstención de Compromís, Unides Podem-Esquerra Unida y Vox, mientras que el PSOE votó en contra.

Son 29,4 millones de euros, 2,5 millones más que el ejercicio anterior, enfocados en los servicios esenciales y la mejora de las conexiones del municipio. «Son unos presupuestos realistas y consensuados, que ponen a las personas en el centro y apuestan por el progreso de Mutxamel», explicó el alcalde, Rafael García Berenguer, en el pleno de aprobación.

Los otros tres, San Vicente del Raspeig, El Campello y Sant Joan d’Alacant, arrancan 2025 sin las cuentas municipales... y sin preocupación.

Flecos

En San Vicente, donde los populares tienen como socio de gobierno a Vox, la previsión es que se aprueben en enero. «Ahora mismo se están ultimando los últimos flecos y, a continuación, se dará a conocer a todos los grupos la propuesta del equipo de gobierno para, como el año pasado, poder estudiar las propuestas presentadas y valorar si incluirlas o no en el proyecto económico definitivo», explican fuentes municipales.

Una posición que no convence a la oposición. La portavoz del PSOE, Asun París, pone el foco en la relación entre el PP y los ultras: «La ruptura interna y falta de acuerdo entre ambos están lastrando la aprobación».

La socialista recuerda que las cuentas se han tenido que prorrogar «y no hay fecha exacta para su aprobación este mes», a lo que se une que Vox «hizo públicas sus líneas rojas y exigencias para los nuevos presupuestos, evidenciando que no hay acuerdo y que no pretende apoyar las cuentas si el alcalde no pasa por el aro de su ideología: área de Familia, cámaras de seguridad en toda la localidad o inmigración ilegal».

El portavoz de EU-Podem, Alberto Beviá, por su parte, considera que «era de esperar» el retraso «tras las exigencias» de Vox al PP. Además, incide en que son dos concejales ultras encargados de preparar los presupuestos, uno de Intervención y una de Gestión Tributaria, y «el trabajo está sin hacer, como siempre los únicos perjudicados son los vecinos y vecinas».

Unos kilómetros más allá, en El Campello, gobierna el PP en minoría, pero es común que saque adelante todos sus proyectos e inversiones con el apoyo de Vox. «Estamos ultimando los presupuestos con intención de llevarlos a pleno», sostienen fuentes municipales, sin querer entrar en más detalles.

Los de 2024 los aprobó en diciembre de 2023 y fueron de récord, 58,1 millones de euros, que incluían inversiones por 23,6 millones.

Solo

En el vecino Sant Joan, el PP no solo está en minoría, es que las relaciones con el resto de partidos no pasan por su mejor momento: con Vox la mayoría de veces habla en los plenos para «engancharse», con el PSOE es el «y tú más» y Compromís quiere otra forma de hacer política y no termina de encajar en este guirigay.

El alcalde, Santiago Román, afirma que está ultimando las cuentas municipales para llevarlas a pleno, «posiblemente a finales de enero». Supondrán «un aumento en 1.550.000 euros respecto al anterior», que fue de 25,4 millones allá por 2022, los últimos aprobados, desde entonces funciona con prórrogas. Está por ver si consigue los apoyos suficientes, ya sea a derecha o izquierda, para sacarlos adelante.

La portavoz del PSOE, Esther Donate, indica que están aguardando «ese tan anunciado pleno» de presupuestos, ya que recuerda que los últimos aprobados son de cuando Román, entonces en Ciudadanos «compartía gobierno con el PSOE, poco antes de expulsarnos del gobierno y dar entrada al PP».

Donate recalca en estos dos últimos años el PSOE se ha ofrecido a consensuar unos presupuestos «que garanticen un proyecto de ciudad, el municipio se merece estabilidad presupuestaria totalmente contraria con la dinámica actual del PP».