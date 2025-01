Mutxamel paraliza el nuevo contrato de basura tras recurrir una empresa en el último momento

Contratiempo para el Ayuntamiento de Mutxamel. Una empresa que se presentó para hacerse con el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria y no resultó elegida ha presentado un recurso tras la adjudicación del servicio a la mercantil STV.

Esta acción implica la paralización del nuevo contrato, el más importante del municipio con una cantidad de 26,6 millones de euros, que el Consistorio había aprobado en el pleno de noviembre por unanimidad.

STV se hizo con la gestión del servicio al lograr la puntuación más alta, seguida de Actúa Servicios y Medio Ambiente SL y de Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia. Hubo una cuarta empresa que se presentó, pero que no cumplía las condiciones.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer (PP), ha explicado que tras el recurso de la mercantil, de la que no ha querido desvelar el nombre, el Ayuntamiento está a la espera de que se pronuncie el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La jefa de servicio del Consistorio realizó un informe "completo" sobre el proceso de adjudicación del servicio de limpieza viaria y basura, que se ha presentado a primeros de año a dicho tribunal.

García Berenguer se muestra confiado en que el recurso, que se presentó en el último momento, no saldrá adelante y que el proceso no se dilate en el tiempo más allá de tres meses. Aunque no hay un plazo determinado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es relativamente rápido a la hora de tomar una decisión de este tipo. Un ejemplo lo tenemos en Calp, donde una empresa recurrió en junio de 2023 en el mismo contrato, el de basura y limpieza, y el organismo resolvió un mes después avalando la decisión que había tomado la mesa de contratación de dicho ayuntamiento.

Mejoras

El alcalde ha recordado que en la adjudicación no solo se tuvo en cuenta la parte económica, sino también las mejoras introducidas, como es el caso de la limpieza extraordinaria de choque de imbornales o la frecuencia de lavado de contenedores.

El problema que tiene el Ayuntamiento mutxamelero es que el recurso ha paralizado el nuevo contrato, de manera que ha tenido que realizar un contrato puente, de dos meses, que entró en vigor el 8 de diciembre, más cuatro prórrogas de un mes cada una.

De este modo, tiene un "colchón" de seis meses, hasta el 8 de junio, para que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelva el recurso y, si es favorable al Ayuntamiento, que STV ponga en marcha la nueva contrata.

Emergencia

Si llegado el momento todavía no hay una solución, el equipo de gobierno local realizaría un contrato de emergencia al tratarse de un servicio esencial.

El pleno ya dio en febrero luz verde a la prórroga del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, que finalizaba el 7 de marzo y se prolongó hasta el 7 de diciembre por un importe de 566.551 euros.

El Ayuntamiento de Mutxamel se convirtió en noviembre en el primero de los cuatro grandes municipios de la comarca, sin contar a Alicante, que adjudicaba el servicio de limpieza y basura que ahora ha sido recurrido. Los vecinos de San Vicente del Raspeig y Sant Joan d’Alacant tienen los contratos prorrogados y están trabajando en uno nuevo.

El Campello, por su parte, presta el servicio tras un acuerdo plenario en el que obligaba a la empresa para no tener un problema de salud pública, al caducar el contrato en diciembre de 2020.

En el pleno de diciembre El Campello aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas del municipio, por el que se pagará hasta 66.344.838 euros en los próximos 10 años, el de mayor cuantía del Ayuntamiento