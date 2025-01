El Campello no tiene quien le quiera... alquilar un vehículo para la Policía Local

Ni una empresa interesada. La licitación para el contrato de suministro de un vehículo para la Policía Local de El Campello en la modalidad de renting (alquiler) quedó desierta.

Por ello, al Ayuntamiento no le ha quedado otra opción que dar continuidad al servicio con la empresa que lo tenía adjudicado basándose en que se trata de un servicio esencial. El vehículo es uno que lleva mampara que separa los asientos de delante de los de detrás y se utiliza para las detenciones.

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves, en una sesión extraordinaria y urgente, esta medida, con los votos a favor del PP, Vox, PSOE y Compromís, la abstención de Esquerra Unida-Unides Podem y el voto en contra de Per El Campello.

El portavoz del PSOE, Yeray Hernández, ha afirmado que los agentes tienen que contar "con los mejores recursos posibles", de ahí su apoyo a la continuidad del renting.

El portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, ha recordado que se trata de un tema que viene desde 2020 y que hay un reparo por parte de Intervención. "Nos estamos acostumbrando a levantar reparos así por qué sí y no creo que sea esa la fórmula adecuada", ha reprochado.

En propiedad

El edil de EU-Podem Eric Quiles ha indicado que se necesitan más patrullas de policía y vehículos para trabajar, por lo que no se oponen a la continuidad del servicio. No obstante, ha resaltado que el Ayuntamiento "sigue vendiendo las bondades del renting, pero si hubiéramos tenido el vehículo en propiedad no habría venido a pleno extraordinario".

Por su parte, el alcalde, Juanjo Berenguer, el último en intervenir, ha afirmado que es un "imponderable" que la licitación haya quedado desierta, "otra cosa es que no hubiéramos licitado". Sobre los reparos, ha dejado claro que "no se levantan así porque sí, Intervención dice una cosa y Contratación dice otra" y, al final, la última decisión es del pleno.

El primer edil, por último, ha expresado que la parte técnica del pliego la elabora la Policía Local, "que insiste en las bondades" del renting y ha señalado que si el vehículo fuera propiedad del Ayuntamiento "si tuviera un accidente tampoco tendríamos coche".

