La medida de Mutxamel para desatascar el tapón en los expedientes de infracción urbanística

El Ayuntamiento de Mutxamel ha tomado la determinación de adherirse a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio con el objetivo de desatascar los expedientes de infracción urbanística. En estos momentos, tiene un tapón de más de 200 documentos, pero la mayoría son de restauración de la legalidad y no sancionadores.

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio es un organismo autónomo de la Generalitat, encargado de velar por la utilización racional o legal del suelo que ejerce las potestades administrativas de disciplina urbanística respecto de las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido.

El objetivo de este espacio es, por un lado, fomentar los valores de la protección del suelo rural, entendido como recurso natural escaso, limitado y no renovable, y, por otro, que los municipios adheridos tengan a su disposición un instrumento ágil que les facilite el cumplimiento de sus obligaciones adecuadamente, una labor para la que contarán con todo el apoyo que la Agencia pueda ofrecerles.

Abandono y descontrol

El PSOE denuncia la «grave situación de abandono y descontrol» en materia de disciplina urbanística en el municipio, donde la gestión actual del equipo de gobierno del PP ha llevado a que Mutxamel se convierta, a ojos de los vecinos, en una «ciudad sin ley urbanística», donde más de 200 expedientes de infracción permanecen abiertos y sin resolver, algunos desde hace años.

El informe facilitado por el Ayuntamiento evidencia "la falta de medios y voluntad política" para abordar una cuestión "esencial" como es la regulación urbanística. Entre los expedientes abiertos, se incluyen obras ejecutadas sin licencia, incumplimientos graves del planeamiento urbanístico y otras irregularidades que afectan tanto a la legalidad como a la convivencia vecinal.

"Esta dejadez del equipo de gobierno refleja una preocupante inacción y pone de manifiesto varias cuestiones alarmantes, como es la ausencia de un control efectivo debido a la carencia de recursos técnicos y humanos en el área de disciplina urbanística; la falta de un sistema informático más eficiente para abordar los expedientes y por último, que las sanciones y multas coercitivas son ineficaces y, en muchos casos, inexistentes debido a la normativa actual y a la falta de ejecución efectiva de las mismas, fomentando que todo el mundo haga lo que le dé la gana", afirma los socialistas en un comunicado.

Mutxamel, sostienen, "no puede permitirse seguir siendo un municipio donde la ley urbanística brille por su ausencia y donde los infractores sientan que las normas no tienen consecuencias. Esta situación no solo afecta a la imagen del municipio, sino que también perjudica gravemente a los vecinos que sí cumplen con la normativa, generando desigualdad y desconfianza en las instituciones".

Por ello, el PSOE solicita al equipo de gobierno un refuerzo "inmediato" en el Área de Disciplina Urbanística para agilizar la tramitación y resolución de los expedientes, un sistema de gestión urbanístico más eficiente, así como, la ejecución efectiva de sanciones y restauración de la legalidad urbanística, garantizando que las infracciones no queden impunes y evitando que se beneficie a quienes incumplen.

Restauración

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Vicente Gomis, explica que el grueso de los expedientes abiertos obedecen a expedientes de restauración de la legalidad urbanística.

Además, la infracción se cataloga, en la mayoría de los expedientes en trámite, como leve, esto es, obras o instalaciones realizadas sin licencia y orden de ejecución cuando sean legalizables por ser conformes con el ordenamiento urbanístico.

El Ayuntamiento, con los recursos de personal de que dispone, que reconoce el edil que son insuficientes, prioriza aquellos expedientes que revisten de una mayor gravedad. Y por ello ha tomado la decisión de firmar el acuerdo de adhesión con la Agencia Valenciana.

