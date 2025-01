El Campello ejecuta en un año 1,4 millones de los 22 de su ambicioso plan de inversiones

El Ayuntamiento de El Campello ha ejecutado en 2024 alrededor de 1,4 millones de euros en obras de los 22 de los que consta su ambicioso e histórico plan de inversiones para medio centenar de actuaciones.

El equipo de gobierno del PP aprobó en diciembre de 2023 de forma inicial y en febrero de manera definitiva los presupuestos de 2024, que ascendían a 58,1 millones e incluían una lluvia de inversiones. Para acometer estas obras, licitó un crédito en julio porque, pese a tener unos 40 millones de euros en los bancos, la Ley de Estabilidad Presupuestaria limita a los ayuntamientos a gastar sus remanentes de tesorería.

No fue hasta septiembre que el Ayuntamiento aprobó adjudicar a Banco Sabadell un préstamo a largo plazo por casi 22 millones de euros.

«Entre que los presupuestos no se aprobaron de forma definitiva hasta febrero y que no hemos podido disponer del préstamo hasta septiembre, el margen de tiempo que nos ha quedado ha sido poco», explica el alcalde, Juanjo Berenguer.

Aun así, destaca que en estos meses se han ejecutado una quincena de obras por valor de unos 1,4 millones, a los que se suma el inicio de los trabajos de construcción de la red primaria y adecuación de las estaciones de bombeo del saneamiento de la zona norte, que siguen durante todo este año y tienen un presupuesto de ocho millones.

Entre las actuaciones realizadas, se encuentran la renovación del césped artificial y otras actuaciones en el campo de fútbol del Polideportivo El Vincle, con participación de la Diputación, por valor de 240,000 euros o la reforma y adecuación en el IES Clot de L’illot, mediante el Plan Edificant, por 397.481 euros.

Otras inversiones han sido la reparación del saneamiento en la calle Roger de Lluria por 48.000 euros, obras de emergencia de la estación depuradora de Cala Baeza, por 186.922,37 euros, la construcción de la pista infantil de Pumptrack y mejoras de la existente, por 63.000 euros y cofinanciadas por la Diputación, y la reparación y mejora de lucernarios y sustitución de placas para evitar filtraciones de agua en la Biblioteca municipal, por 47.461 euros.

Colegios

En el último trimestre de 2024 se han acometido también mejoras en el colegio Fabraquer, como la instalación de toldos, mejoras en el vallado metálico y puertas de las aulas de educación especial, adecuación de la accesibilidad y renovación de la red de abastecimiento, por 47.818 euros, y la reforma en el Centro Social, concretamente en los aseos, la sustitución de puertas, la rampa de accesibilidad y reparaciones estructurales, por 46.645 euros. Se trataba esta última de una obra muy demandada por los cientos de usuarios de las instalaciones.

La instalación de las ocho puertas de los cuatro accesos al Parque Municipal, por 38.500 euros, la reparación íntegra del murete del Paseo Carrer la Mar, por 40.000 euros, la construcción de una pista polideportiva en el parque de Albayna, cofinanciada por la Diputación, por 117.000 euros, y la edificación de quince nichos en el cementerio, por 39.000 euros, son otras actuaciones.

Van a ser muchas obras, y de calado, pisamos el acelerador y la contratación de proyectos y la ejecución de obras van a ir en cascada a partir de ahora» Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

A estas se suman el vallado perimetral de la calle Alcalde Vicente Boix junto al IES Enric Valor, por 23.000 euros, la reparación de canalones de la cubierta del comedor del colegio Pla Barraques, por 20.242 euros, y las obras de reparación en el gimnasio y aseos, eliminación de celosía perimetral de los patios y zona habilitada para juegos infantiles en el colegio El Vincle, por 45.788 euros.

Con todo, el grueso de las inversiones se van a realizar durante 2025 y 2026, ha recalcado Berenguer: «Van a ser muchas obras, y de calado, pisamos el acelerador y la contratación de proyectos y la ejecución de obras van a ir en cascada a partir de ahora».

2025-2026

Entre los proyectos que asegura que se harán realidad, están la rehabilitación del edificio central del Ayuntamiento, la reforma del edificio que acoge el Instituto de Ecología Litoral, la construcción de un cuartel de la Guardia Civil, la adecuación en un casal asociativo en la calle Padre Manjón, la construcción de un complejo deportivo en Muchavista, la reurbanización del parque Gabriel Miró, un nuevo ambulatorio y actuaciones importantes en la finca Villa Marco.

El gobierno local del PP está ultimando los presupuestos de 2025, que prevé llevar a pleno en las primeras semanas de febrero para su aprobación.

PSOE

La oposición, por su parte, se sitúa a años luz de la valoración que realiza el gobierno local. Para el PSOE, el principal partido de la oposición, resulta "sorprendente" que un año después de la aprobación definitiva de los presupuestos de 2024 todavía no se haya ejecutado "nada" de lo que se contemplaba en el anexo de inversiones.

"Muchas de estas inversiones estaban previstas ejecutar a largo plazo, pero a este ritmo va a acabar la legislatura sin ver proyectos terminados ni apenas iniciándose. Es mera estrategia electoral, esperar al fin de la legislatura para iniciar muchas de las actuaciones previstas", explica su portavoz, Yeray Hernández.

El edil socialista considera que es una "irresponsabilidad" del PP, ya que hay cuestiones "prioritarias que no pueden esperar ni un minuto más", como son el nuevo cementerio municipal, que es "urgente tras el colapso desde hace más de un año" y con el actual con apenas nichos disponibles.

Para el PSOE, otra prioridad es la actuación en accesibilidad, arreglo de aceras y asfaltado de vía pública, actuaciones en este sentido "necesarias ya que solo hay que dar un paseo por cualquier calle del municipio para ver el lamentable estado que presentan".

El patrimonio local es otra área que "no puede continuar abandonada ni un minuto más", sostiene Hernández, que añade que "es un deber cuidar y proteger" el patrimonio, "símbolo de nuestra historia y reclamo cultural que se encuentra en peligro desde hace años".

Villa Marco, la Torre de Reixes, el antiguo convento o la fuente del Monumento al Pescador llevan años "abandonadas y el estado es alarmante". Para la remodelación de Villa Marco se han destinado 300.000 euros, cantidad que ven "insuficiente debido a la envergadura del trabajo que es necesario realizar en el complejo".

Sobre las expectativas para 2025, el portavoz del PSOE espera "tener noticias" del alcalde sobre los presupuestos municipales porque "a día de hoy no se ha puesto en contacto conmigo ni me ha referido nada respecto a ellos".

Por ello, se teme "alguna sorpresa, no necesariamente positiva, tal y como nos tiene acostumbrados el PP", y que le presente una propuesta inicial o definitiva sobre unos presupuestos "previamente pactados con Vox, socio incondicional del PP, sin dar lugar a negociación con otros partidos de la oposición".

Vox

El portavoz de Vox, José Manuel Grau, por su parte, tiene sentimientos encontrados: admite "cierta desilusión" por la demora en la realización de las obras previstas, pero "contento" porque a finales de 2024 ya se materializaron algunas, como el tanque de tormentas, la pista deportiva en La Albayna, nuevas puertas en el parque central o la reparación del murete del paseo marítimo.

Para 2025, espera "con optimismo" la realización de gran parte de las inversiones previstas y va a solicitar al pleno la delegación al alcalde de ciertas competencias menores y de trámite para agilizar "considerablemente" la elaboración y adjudicación de las licitaciones y contrataciones públicas.

Además, desde la comisión especial de seguimiento de las inversiones a realizar, que preside Grau, "vamos a fiscalizar y a presionar para que la mayoría las inversiones pendientes vean la luz durante este año, aunque es seguro que alguna no estará acabada hasta 2026, por la complejidad que tienen".

Compromís

La portavoz de Compromís, Cristina Boix, reconoce que el crédito no se aprobó hasta el verano, "pero que a día de hoy sigamos casi sin avances demuestra una gestión ineficaz por parte del equipo de gobierno que ya venimos denunciando desde la pasada legislatura".

A pesar de que, recuerda, se hayan realizado obras como la reparación del muro del paseo marítimo o se vayan a iniciar los trámites para licitar las obras de Villa Marco, "nos parece insuficiente. No es posible que se hagan anuncios de obras que, transcurridos meses (incluso años) no se hayan iniciado. El anuncio de una inversión debe ir acompañado de un seguimiento real y efectivo de la misma. Dilatarlo en el tiempo es una irresponsabilidad y muestra una nula planificación".

Por otro lado, además de las inversiones previstas y aunque no dependa directamente de los presupuestos, hay en el municipio inversiones pendientes como las obras del Pla Edificant o la ampliación del centro de salud que "no estamos viendo agilidad para llevarlo a cabo".

Boix incide en que ha pasado ya más de un año desde que se aprobaron los presupuestos "y todavía seguimos con la piscina sin abrir, sin licitación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos (contrato caducado desde 2020) y sin ningún proyecto ni inversión importante iniciado". A esto añade que "tampoco se han percibido mejoras en los servicios y en el estado del municipio salvo alguna intervención puntual".

Compromís espera para este año una "mayor voluntad" de negociación por parte del equipo de gobierno y que se pongan "todos los recursos necesarios" para llevar a cabo las inversiones previstas. "No podemos seguir dejando pasar el tiempo porque ya estamos casi a mitad de legislatura y de momento no hemos visto nada", agrega.

Per El Campello

El portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, ve "con tristeza" cómo ha pasado un año "y no se ha realizado nada importante" en cuanto a proyectos e inversiones, salvo el día a día, y "han ido tapando agujeros".

Palomares recuerda que los presupuestos salieron adelante con los votos a favor de PP y Vox, las abstenciones del PSOE, Compromís y EU-Podem y el voto en contra de su formación.

"Se trataba de un presupuesto que ascendía inicialmente a un total de 60 millones, ya que se incrementó con una operación de préstamo de 22 millones para realizar inversiones, algunas necesarias y que no se han llevado a cabo", como advirtió este partido.

La formación ha defendido siempre que se trataba de un presupuesto "irreal, ficticio, un brindis al sol para que la gente se lo creyera y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón".

Además, destaca que solo se han ejecutado las obras que han sido subvencionadas por la Diputación de Alicante, "que imagino que se habrán realizado por no perder las citadas subvenciones".

Sobre 2025, "no lo auguramos mucho mejor, pero creemos que es fácil, tampoco hace falta esforzarse mucho" y considera que es el momento de pensar ya, con independencia de las inversiones, "en temas más sociales" como un centro de día, una solución definitiva a las reformas del Centro Social y el Casal de la Juventud y en mayores y jóvenes.

EU-Podem

El portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, asegura que a pesar de contar con el "importante" montante económico y de dedicar "en exclusiva" un concejal del gobierno a esta tarea, "todavía no han sido capaces ni de asfaltar las calles".

Mientras, sostiene, "la propaganda municipal no deja de hacer su trabajo, anunciando cuatro y cinco veces los mismos proyectos, pero ningún movimiento en obras clave, esos que llevan esperando décadas", como la construcción del Boulevar Sant Ramón que debería conectar peatonalmente Alkabir y Albayna con el centro urbano o la construcción del nuevo cementerio, ya que el actual volverá a colmatarse en uno o dos meses.

Y de otras actuaciones "tampoco sabemos nada", como la remodelación del paseo marítimo de Carrer la Mar, el área deportiva de Muchavista, el Casal de asociaciones que multiplique la posibilidad de realizar actividades al tejido asociativo o la mejora de la accesibilidad en el municipio, entre otras.

Por este motivo, EU-UP propuso la creación de una comisión de seguimiento, pero "lamentablemente fue boicoteada por el PP, entregándosela a su socio de gobierno para mantenerla paralizada".

Esta situación alcanzada de "ausencia de tantas infraestructuras no ha sido producto del azar, sino una consecuencia de quienes han estado gobernando irreprensiblemente el municipio durante décadas".

Pardo lamenta que el PP "no ha sabido" acompañar el desarrollo de las infraestructuras al crecimiento poblacional, por lo que recomienda que "no intenten pensar qué infraestructuras importantes ha liderado Berenguer desde que accedió a la alcaldía en 2011, no hay ninguna".

