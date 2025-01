La decisión de EU-Podem para intentar salvar la Torre de Reixes de El Campello

Esquerra Unida-Podem de El Campello ha presentado un escrito de denuncia ante el Ayuntamiento para que tome medidas cautelares con el fin de impedir el progresivo deterioro del estado de conservación de la Torrede Reixes.

El Bien de Interés Cultural (BIC) precisa desde hace años de un proyecto de reparación con el fin de intervenir con obras que consoliden la estabilidad y seguridad del monumento, así como la de sus accesos. El Ayuntamiento ya consideró insuficiente el proyecto de consolidación presentado por la empresa propietaria de la Torre de Reixes para frenar el deterioro.

EU-Podem, en su escrito que firma su portavoz, Pedro Mario Pardo, insta a que la propiedad proceda en el menor tiempo posible, máximo en un plazo de tres meses, a iniciar las obras de ejecución material.

En caso de incumplimiento por parte de la dueña del monumento, que el Ayuntamiento proceda a la ejecución subsidiaria de las obras de conformidad con un proyecto adecuado a la naturaleza de las mismas y de su entorno.

Además, dada la importancia del BIC y del "lamentable estado" de su conservación, que se proceda a la expropiación forzosa por interés social y patrimonial justificada, con la redacción simultánea del debido y necesario proyecto de obras que, previo a su redacción, se lleve a cabo el estudio geotécnico de conformidad con lo advertido por la norma técnica.

Suelo y muros

Según el documento, "el suelo o roca donde se encuentra la Torre es quien la recibe y soporta", de modo que ambos, suelo y muros, deben relacionarse "en perfecta armonía y diálogo y, si no hay plena asunción entre ambos, la inestabilidad mecánica está servida".

No se debe ni puede procederse a la elaboración de un proyecto de refuerzo y consolidación de unos muros, sean de la naturaleza que fueren, sin conocer antes qué tipo de suelo o roca dispone, qué capacidad mecánica y qué quimicidad hay justo debajo.

El escrito de denuncia incide en que ni el proyecto o la memoria valorada que presentó la propiedad al Ayuntamiento ni la que redactó esa misma administración "resultaba competente para la naturaleza de las obras que deben acometerse".

Tanto el proyecto como la ejecución de las operaciones deben efectuarse para la "competente reparación y consolidación integral" de los muros de la Torre de Reixes. "La confianza en la participación que se espera debe asegurar la estabilidad estructural de los muros de la Torre -con la del suelo que lo soporta- y así alcanzar la recuperación necesaria como elemento esencial de la conservación", termina el escrito que ha registrado la formación de izquierdas.

Mirar a otro lado

El portavoz de EU-Podem lamenta que van pasando los años y mientras el deterioro de la Torre de Reixes avanza, el alcalde y concejal de urbanismo, Juan José Berenguer (PP), "continúa mirando hacia otro lado".

Por ello, ante lo que considera una "evidente inacción", Esquerra Unida-Podem se ha visto "obligada" a dar un paso más, contactando con un abogado experto en patrimonio. "Esperamos y deseamos que tras esta solicitud, el gobierno local actúe de manera efectiva y se tome este asunto con la seriedad e importancia que requiere".

En caso contrario, asegura, "que no quepa ninguna duda que si la vía política y administrativa no da ningún fruto, iniciaremos otras". Por ello, deja claro que no va a mantener una actitud "pasiva mientras comprobamos como poco a poco vamos perdiendo la Torre y quienes están obligados a tomar medias no lo hacen. Perder la Torre de Reixes, para este grupo municipal, no es una opción".