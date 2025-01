La basura de la dana colapsa los accesos al vertedero de Piedra Negra de Xixona

Se cumplen tres meses de la tragedia de la dana de Valencia y en las zonas damnificadas siguen los trabajos de extracción de lodo de sótanos y garajes, de limpieza de barrancos y de retirada de residuos y de vehículos.

Todos esos desechos, enseres o voluminosos de los municipios que sufrieron los efectos de las riadas y se encuentran amontonados en decenas de campas han de ir a algún sitio. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio activó a finales de diciembre la tercera y última fase del plan de residuos y eligió tres plantas de tratamiento, una de ellas la de (casi) siempre en la provincia de Alicante: el vertedero de Piedra Negra de Xixona.

En lo que llevamos de mes, 160 camiones han llegado procedentes de la campa de Catarroja, según explican fuentes del Consorcio Terra, dueño de las instalaciones. Ha sido tal el aluvión de vehículos con basura procedente de la dana que han incluso colapsado los accesos a la planta de basuras.

Los camiones se han visto obligados a aguardar en la carretera que hay de camino a Piedra Negra, una vez han salido de la CV-800, en cola entre una y dos horas hasta poder entrar y descargar. Además, hay un pequeño puente que dejan libre para que no ceda por el peso de la carga.

Larga fila

Eso sí, los camiones con residuos procedentes de los municipios que pertenecen al Consorcio Terra no se ven afectados y adelantan a la larga fila para llegar sin tener que esperar. "Lo que dijimos es que no se podía perjudicar el servicio de estas localidades", indican las mismas fuentes, que añaden que no han recibido "ninguna queja" al respecto.

El vertedero de Xixona recibe los desechos de Xixona y de 36 municipios más de l’Alcoià, El Comtat y l’Alacantí: Agost, Agres, Aigües, Alcosser, Alcoleja, Alcoy, Alfafara, Almudaina, l’Alqueria d’Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Busot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Ibi, l’Orxa, Millena, Mutxamel, Muro de Alcoy, Penáguila, Planes, Quatretondeta, Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig, Tibi, Tollos y La Torre de les Maçanes.

Los residuos van directamente al vertedero sin pasar por la planta de tratamiento, pero ya llegan procedentes de Catarroja en diferentes tipos de residuos. Miembros del Consorcio se desplazaron hace una semana a la localidad valenciana para ver in situ cómo se realizan los trabajos.

Una vez consiguen acceder los camiones a Piedra Negra, el proceso sigue siendo lento, ya que hay que realizar el pesaje y en la zona de descarga no caben más de dos vehículos a la vez.

Las cifras de toneladas que han llegado en este corto periodo de tiempo, no llega a un mes, son tremendas y dan una idea clara de la magnitud del desastre que provocó la riada. La planta de Xixona ha recibido 53.000 toneladas procedentes de la dana, mientras que tiene una capacidad anual de 125.000 toneladas, indican fuentes del Consorcio.

Cruzar el pueblo

El Ayuntamiento de Xixona, por su parte, indicó a la Conselleria de Medio Ambiente que los camiones no se dirigieran a la planta por la carretera de Tibi, ya que significaba que los vehículos tendrían que atravesar todo el pueblo, con los consiguientes inconvenientes para los vecinos.

Además, el Consistorio recordó la peligrosidad de la llamada revolta de la paella, un tramo peligroso en el que los vehículos tienen que realizar un giro de casi 360 grados en una zona con un pronunciado desnivel y en el que han volcado camiones. Por ello, pidió que estos cogiesen la carretera CV-800 desde Mutxamel a Xixona, como así han hecho.

Piedra Negra ya recibió desde el 30 de octubre, el día siguiente a las históricas inundaciones, residuos de Valencia: por un lado, 2.500 toneladas para tratamiento procedentes del consorcio de residuos V5-COR, que no podían acceder a las instalaciones de las plantas de tratamiento de Valencia; por otro, 9.000 toneladas sin tratar que enviaba Tragsa.

La conselleria adjudicó tres contratos de emergencia para vaciar los grandes vertederos de la dana y llevar esas toneladas de voluminosos y coches a plantas de tratamiento de la Comunidad Valenciana. Además de a Xixona, se transportan hasta el vertedero privado de Villena y al de Dos Aguas (Valencia).

