El Consell vuelve a poner piedras en el camino (y no son pequeñas) para el nuevo centro de día de Xixona

El Ayuntamiento de Xixona alegará contra la decisión de la Conselleria de Servicios Sociales de revocar la delegación de competencias en el consistorio jijonenco para reformar el edificio que debe albergar el centro de día, situado en la calle Torre de les Maçanes, 20. Así se ha decidido en el pleno ordinario del mes de enero, con el voto favorable de todos los partidos.

La alcaldesa, Isabel López (PSOE), ha defendido que se trata de una "necesidad básica" para Xixona "por la que llevamos tiempo luchando y que no debe tener color político, por eso en el pleno siempre se ha apoyado de forma unánime".

“El nuevo Consell debería respetar aquello que ya está en marcha porque es un compromiso que se adquirió con la ciudadanía y que hace mucha falta”, ha añadido la primera edil. La alcaldesa ha apelado a la unidad de la Corporación para defender la inversión de la Generalitat y ha insistido en que el proyecto “es necesario y corresponde a la Conselleria facilitar que se lleve a cabo”.

El pleno de Xixona vota por unanimidad, incluidos los ediles del PP, alegar contra la decisión del Consell / INFORMACIÓN

Será la segunda vez que el consistorio jijonenco remita alegaciones en este sentido, después de que las anteriores ni siquiera recibieran respuesta. En ellas se expone que “el posicionamiento de la Secretaría Autonómica denota una falta de interés absoluto en llevar a buen puerto la ejecución del proyecto”, dado que siempre se ha dirigido al Ayuntamiento en los meses en los que no había pleno municipal, dificultando la labor de poder aprobar las alegaciones, para las que solo daban un plazo de 15 días.

Plazo

En las alegaciones también se hace constar que el primer expediente de revocación se recibe cuando aún faltan 18 meses de plazo y el segundo cuando falta un año.

La concejal de Servicios Sociales, María Teresa Carbonell, ha mostrado su sorpresa porque el Consell les trasladara que el Pla Convivint "debía finalizar en 2025, cuando en otros municipios sí se han extendido los acuerdos hasta 2027”.

Carbonell ha señalado que en la tramitación de cualquier proyecto de estas características "siempre surgen trabas burocráticas que requieren alargar más los plazos y no entendemos que con Xixona el Consell no quiera hacerlo”.

Ha recordado la edil que “la atención a las personas dependientes es una competencia de la Generalitat que el Ayuntamiento decidió asumir haciendo un gran esfuerzo humano y económico, como lo demuestra el hecho de haber destinado más de medio millón de euros a la compra del edificio que debe albergar el nuevo Centro de Día”.

Revocación

El Ayuntamiento de Xixona argumenta que el Consell no ha cumplido lo que establece la Ley de régimen local de la Comunitat Valenciana, al no haber avisado con antelación del inicio del proceso de revocación. Además, el acuerdo al que habían llegado las dos administraciones recogía que, si no habían podido finalizar todas las actuaciones en plazo, el Ayuntamiento podía solicitar la ampliación del mismo.

Por último, la alcaldesa ha pedido a la Conselleria que vaya "a una" con el Ayuntamiento porque "ante proyectos tan importantes como este para el bienestar de las personas dependientes y sus familias, es necesario que haya una voluntad mutua de colaboración para hacerlo posible”.

Y ha defendido que “la voluntad y colaboración del Ayuntamiento está más que clara con la inversión de más de medio millón de euros para la compra del edificio donde se ubicará el nuevo Centro de Día, como ya se ha mencionado”.