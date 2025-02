El PSOE de Sant Joan se cansa de las "mentiras" del alcalde sobre los presupuestos

El PSOE de Sant Joan d'Alacant vuelve a la carga contra el alcalde, Santiago Román, por su gestión en el Ayuntamiento, donde todavía no ha presentado los presupuestos municipales de 2025 pese a anunciar que lo haría antes de enero.

En la última sesión plenaria, el 31 de enero, la portavoz socialista, Esther Donate, le preguntó directamente a Román si el presupuesto estaría listo en enero de 2025 o en enero de 2026. "En un alarde de frivolidad", sostiene el PSOE en un comunicado, el alcalde respondió entre risas: "Para enero de 2025".

Sin embargo, enero ha llegado a su fin y, "como era de esperar, no hay ni rastro" de los presupuestos. "Otra promesa vacía más para la lista interminable" del PP en Sant Joan, reprochan.

"Lleva dos años tomándole el pelo a la ciudadanía, asegurando en cada pleno que el presupuesto llegará 'el mes que viene'. Y cuando llega el siguiente pleno, vuelve a decir lo mismo, como si no pasara nada. Es una tomadura de pelo inadmisible", denuncia la portavoz socialista, quien considera que la actitud del alcalde es una falta de respeto a los vecinos y vecinas del municipio. "Lo más grave es que se permite bromear sobre su propia incapacidad para gestionar el Ayuntamiento. No es que no quiera gobernar, es que no sabe cómo hacerlo", añade.

El PSOE de Sant Joan recuerda que el PP hizo campaña prometiendo estabilidad presupuestaria y gestión eficaz. Sin embargo, "la realidad es que en dos años de gobierno no han sido capaces de aprobar" ni un solo presupuesto. "Este Ayuntamiento está completamente paralizado porque Román creía que podía gobernar a golpe de modificaciones presupuestarias, sin necesidad de consenso. Ahora, se ha topado con la realidad: gobierna en minoría y no puede seguir improvisando", subrayan los socialistas.

Deficiente

La ausencia de presupuestos no es solo una cuestión burocrática, sino que está afectando "gravemente" a los ciudadanos de Sant Joan. "Las trabajadoras de dependencia llevan más de seis meses esperando la equiparación salarial porque no hay partida presupuestaria. El contrato de limpieza sigue sin renovarse, el mantenimiento de parques y jardines es deficiente, y la compra de vivienda pública sigue en el limbo. Esto no es una anécdota, es una negligencia absoluta", lamenta Esther Donate.

El PSOE de Sant Joan denuncia que Román pasará a la historia como el alcalde "que prometió gestión y solo ha traído parálisis". Los socialistas han intentado ser propositivos entregando más de 100 propuestas al alcalde para los nuevos presupuestos, pero la portavoz confirma que no ha recibido ni una sola llamada para trabajarlos conjuntamente. "Los vecinos de Sant Joan merecen un gobierno que trabaje por ellos, no un alcalde que se dedica a hacer chistes sobre su propia incompetencia", concluyen desde el grupo socialista.

