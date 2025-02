Otra subvención que devuelve San Vicente al Consell... y el PSOE ha perdido la cuenta de las que van

El PSOE de San Vicente del Raspeig ha advertido de una nueva devolución de subvenciones por parte del equipo de gobierno de PP y Vox: se trata de un montante de 25.400 euros correspondiente a una línea de ayudas autonómicas de 2023 para emergencia habitacional que la derecha no ha justificado durante el pasado año.

La portavoz del PSOE, Asun París, ha explicado que ahora el Ayuntamiento tiene que devolver el dinero a la Conselleria porque PP y Vox “no han sido capaces de gastar este dinero”.

El Ayuntamiento recibió una cantidad exacta de 140.710 euros por parte de la Conselleria de Políticas Inclusivas para soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabilidad durante el ejercicio 2023, y el importe justificado a la Generalitat ha sido de 115.309 euros, por lo que se ha dejado sin utilizar 25.400 euros.

“Estas ayudas las impulsó el Botànic para facilitar soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabilidad a través de las entidades sociales correspondientes al plan estatal a la vivienda para los años 2022-2025”, detalla París, quien ha lamentado que San Vicente “deje sin aprovechar ese dinero” cuando hay familias que requieren una ayuda para afrontar los gastos relacionados con la vivienda.

Por ello, los socialistas piden al alcalde, Pachi Pascual, y a su equipo de gobierno que "intensifiquen el trabajo para que esto no vuelva a ocurrir y, al mismo tiempo, no se devuelva más dinero" a la Generalitat Valenciana relacionado con ayudas de cualquier situación de carácter social. “Esto no ha sucedido sólo con estas ayudas, recordamos también que tuvieron que devolver 470.000 euros correspondientes al Contrato Programa de 2023”, agrega.

Pérdidas

"Se evidencia continuamente que la gestión económica de Pascual al frente del Ayuntamiento se traduce en pérdidas constantes de subvenciones”. Así, París ha recordado que recientemente, la concejalía de Comercio, en manos de Vox, ha dejado perder en 2024 un montante de 25.000 euros en ayudas de la Generalitat Valenciana destinadas a dinamizar el comercio local. En concreto, el equipo de gobierno autorizó la renuncia de dos subvenciones autonómicas: una de 22.400 y otra de 2.500 euros en montaje y equipamiento para la celebración de ferias.

Además, la portavoz del PSOE ha recalcado que los socialistas salieron en noviembre a denunciar que los polígonos industriales de San Vicente del Raspeig se quedaron, de nuevo, sin recibir una subvención de la Generalitat por la “mala gestión” del Partido Popular al frente del área municipal. Y es que ha habido pérdidas económicas a este sector empresarial debido a la “pésima dirección” del equipo de gobierno por más de 600.000 euros entre 2023 y 2024.

“Es ya habitual que haya pérdidas constantes de subvenciones por parte del equipo de gobierno. La gestión económica de Pascual al frente del Ayuntamiento se traduce en pérdidas y recortes de subvenciones en distintas áreas, tanto a percibir como a conceder. De nada sirve tener un presupuesto tan grande si luego no se gestionan las ayudas a entidades, asociaciones o negocios”, zanja la portavoz del PSOE.