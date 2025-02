Así se prepara El Campello para la ceremonia de inhumación de Rafael Altamira

El Campello ultima los preparativos para la solemne ceremonia de inhumación de Rafael Altamira que se llevará a cabo el lunes 10 de febrero. La localidad ha instalado una gran carpa para presidir el acto, dotada con todos los medios necesarios para su desarrollo. Además, la fachada del Ayuntamiento ha sido convenientemente engalanada junto a sus calles adyacentes y la plaza Saint Christol Lez Ales, que se cortarán al tráfico y se habilitarán para todos aquellos vecinos que quieran acercarse aprovechando, entre otras cosas, la visita del rey Felipe VI.

Una ceremonia especial que tiene el objetivo de dar sepultura a Rafael Altamira y su esposa, Pilar Redondo, cuyos restos fueron repatriados el pasado mes de diciembre desde México tras varios intentos fallidos durante las últimas décadas. Un trabajo administrativo del consistorio local que ha precisado del apoyo y la ayuda de otras instituciones públicas a todos los niveles y que culminará con una ceremonia presidida por el monarca Felipe VI.

El acto comenzará a las 11:30 horas en la explanada de acceso al cementerio municipal, con la participación y la asistencia de una comitiva de numerosas autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales, además de contar también con prestigiosos juristas, académicos, literatos e intelectuales llegados de diversos puntos del país.

Carpa instalada para celebrar el acto de inhumación de Rafael Altamira / INFORMACIÓN

En cuanto a la representación del historiador y humanista, la ceremonia también contará con una amplia representación de la familia, que tendrán un protagonismo destacado en la jornada, con parlamentos de María Luz Altamira García-Tapia, nieta de Rafael Altamira desplazada desde Zamora, y el bisnieto Ignacio Ramos Altamira, que llagarán a El Campello para estar presentes en la inhumación de los restos de Rafael Altamira y Pilar Redondo

El propio Altamira declaró a la prensa de su época lo siguiente: "Cuando se me aparte de la vida oficial, me retiraré al rincón de mis amores más gratos: a Campello". Esa voluntad por fin ha sido concedida y sus restos descansarán en el monumento funerario construido por el Ayuntamiento de El Campello en el camposanto municipal.

Una vez finalizado el acto, el monarca Felipe VI se desplazará al consistorio local, donde firmará en el Libro de Honor del municipio y se realizará una fotografía de familia con los integrantes de la Corporación Municipal, siendo además la primera vez en la historia que el máximo representante de la Casa Real Española visita El Campello.

No obstante, la foto de familia que se realizará el rey en el Ayuntamiento no contará con la participación de todos los grupos políticos, ya que tanto Compromís como Esquerra Unida - Unides Podem han comunicado al alcalde, Juanjo Berenguer (PP), que solo asistirán al acto de inhumación de Altamira en el cementerio municipal, no participando posteriormente en la llegada de Felipe VI al consistorio.