Vimos al Rey, ¡pero no le oímos!

Cuando el Ayuntamiento de El Campello cursó la invitación para el acto de inhumación de Rafael Altamira hace unas semanas, no sé cuántas disculpas recibirían para excusar la no asistencia. Pero una vez que el Rey confirmó que presidiría este acto, me consta que algún teléfono del municipio campellero echaba fuego estos días con peticiones para acudir a este acto. ¡Que nos gusta el figureo! Menos a los ediles de Compromís y EU-Podemos, que ya advirtieron que no asistirían a la visita del Rey en el Ayuntamiento. Los que quieren no pueden y los que pueden no quieren… ¡La vida misma!

Me consta también que muchas personas se han preguntado estos días atrás quién era Rafael Altamira, además del nombre de una calle de Alicante. Sea todo bienvenido para conocer y poner en valor a este intelectual alicantino, humanista, historiador, literato pedagogo y jurista. Defensor de la democracia, el diálogo y la educación, y dos veces nominado para el Premio Nobel de la Paz.

Vecinos de El Campello no quisieron perderse la visita de Felipe VI. / Alex Domínguez

Verde que te quiero verde

«¿Te pondrás algo verde, no?», me preguntaba una amiga cuando le dije que asistiría a este evento. «¿Y por qué?», le repliqué yo. Y me explicó que VERDE es el acrónimo de «Viva El Rey De España», y que muchos monárquicos utilizan corbatas de este color en actos institucionales para dar apoyo al jefe del Estado. Y había corbatas verdes. Es verdad que muchas más oscuras que verdes, pero allí estaban y sus usuarios no habían elegido ese color por casualidad, sino que reconocían públicamente el motivo.

Desde las diez de la mañana había movimiento en los accesos al cementerio de El Campello, aunque el acto, conducido con gran profesionalidad por Guillermina Jover, periodista experta en Comunicación Institucional, comenzó puntualmente a las once y media. Los cuatrocientos cincuenta asistentes que llenaban la carpa colocada ex profeso para el evento en pie aplaudiendo largamente al Rey, que llegó acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, saluda a Araceli Poblador (de espaldas), en presencia de Alejandro Soler. / Alex Domínguez

Más fácil pensar en los que no estuvieron que en los que sí lo hicieron. Representantes políticos (muchos), empresariales, sociales, diplomáticos, jurídicos, universitarios, culturales… En las primeras filas el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves; los rectores de UA (Amparo Navarro), UMH (Juan José Ruiz) y de Oviedo (Ángel Ignacio Villaverde); el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Cerón; Alejandro Soler, el comandante Naval (Joaquín Vegara), el subdelegado de Defensa (Juan Navarro), el coronel de la Guardia Civil (José Hernández), la senadora María Dolores Esteve, la presidenta del Consell Valencià de Cultura (Dolors Pedrós), el alcalde de Alfaz del Pi, Vicente Arqués…

Saludamos también a Rafael Asín, Araceli Poblador, Carlos Castillo, Lola Peña, Julia Parra, Domingo Torres, Danilo Angelini, Philipp Von Kaff, Yaissel Sánchez, a los concejales de Alicante Manuel Villar y Toño Peral (que aseguraron que ellos ya habían confirmado antes de saber que venía el Rey), Carlos Baño, Antonio Arias, Andrés Perelló, Abelardo Barranco y Federico Jover.

El alcalde de El Campello y anfitrión del evento, Juanjo Berenguer, aparece a la izquierda junto a otras autoridades.

Tras una pieza de Bach interpretada por un cuarteto de cuerda de Adda Simfònica, se estrenó un video sobre la figura de Altamira con guion del politólogo José Ferrándiz Lozano. Seguidamente, el parlamento del felicísimo alcalde de El Campello, que ayer cerraba un largo proceso administrativo de tres años hasta conseguir la vuelta de los restos de Altamira y su esposa, Pilar Redondo.

La nieta de Rafael Altamira, María Luz Altamira García-Tapia, habló seguidamente y provocó la risa del auditorio cuando comentó que el primer recuerdo que tenía de su abuelo era verlo con esa barba majestuosa que denotaba sabiduría y que ella le preguntó si esa barba se la quitaba por la noche, a lo que su abuelo le respondió que sí, que dormía sin ella y por la mañana se la pegaba a la cara. Tras ella, el bisnieto Ignacio Ramos Altamira y a continuación, Toni Pérez.

Expectación en las calles de El Campello ante la primera visita real a la localidad. / Alex Domínguez

Esperando el resto de parlamentos nos quedamos. Guillermina Jover anunció que a continuación se escucharían los himnos de la Comunidad Valenciana y de España. Caras de extrañeza… ¿Van a hablar el Rey y Carlos Mazón tras los himnos? Pues no. Con los himnos efectivamente se acabó el acto. La familia, con el Rey a la cabeza y una pequeña comitiva, entraron en el cementerio a poner unas coronas en el mausoleo del jurista y vimos salir y saludar al Rey antes de marcharse hacia el Ayuntamiento de El Campello. ¡Nos quedamos sin oír su voz en directo!