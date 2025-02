Unos bajos convertidos en miniviviendas en El Campello: "Es una aberración"

La avalancha de pisos turísticos en los últimos años se ha convertido en un quebradero de cabeza no solo para los ayuntamientos y las comunidades de propietarios, también para la población que quiere acceder a una vivienda.

Hay consistorios que se están blindando mediante la aprobación de la suspensión de licencias para viviendas turísticas, como es el caso de Alicante, Sant Joan d'Alacant, Altea o Calp.

Comunidades de vecinos también han comenzado a prohibir el alquiler turístico en sus estatutos, reforzadas por la decisión del Tribunal Supremo, que estableció el pasado octubre que las juntas pueden restringirlos con una mayoría de tres quintos, en vez de ser necesaria la unanimidad que entendían diferentes audiencias provinciales.

Y luego están los pisos turísticos ilegales, un fenómeno que los ayuntamientos tratan de combatir y que está provocando protestas vecinales. Es lo que ha ocurrido en un edificio en El Campello, donde el propietario de tres bajos los ha convertido en tres miniviviendas sin contar con la preceptiva licencia municipal.

Los vecinos del inmueble, de catorce plantas situado en la calle Juan de la Cierva y con unos sesenta hogares, se encontraron un día con que el dueño de los bajos empezó a hacer obras y cuando le preguntaron si tenía permiso ni siquiera les contestó.

"Esto es una aberración, no tenía ni permiso de obra ni del Ayuntamiento y en unos meses hizo las casas y las tiene alquiladas", afirma indignada la presidenta de la comunidad de vecinos, Macu Miralta.

40 metros

Presentaron una denuncia ante el Ayuntamiento y acudió incluso la Policía Autonómica, "que determinó que era ilegal". Y es que ni siquiera reúnen las condiciones de habitabilidad, son tres pequeñas casas de unos 40 metros cada una con dormitorio, cocina y aseo "y sin salida de extracción de humos, si hay un incendio puede pasar una desgracia", sostiene Miralta.

El Ayuntamiento, por su parte, tras tener conocimiento y realizar las inspecciones, declaró que las obras terminadas eran ilegales, de modo que el dueño tenía que iniciar el procedimiento de restauración de la legalidad, para lo que le daba un plazo para presentar alegaciones.

¿Qué significa la restauración de la legalidad? El fin del uso residencial de las miniviviendas y que la zona alterada vuelva a su estado original, esto es, convertir nuevamente las viviendas generadas en los locales que había antes.

La actuación está en trámite porque hay una serie de plazos para que el derribo y "no es cuestión de dos días, estamos en la fase de pedir el informe a los servicios técnicos para valorar la obra a ejecutar para empezar con las multas y poder ejecutar subsidiariamente", han explicado fuentes municipales.

Sin seguro

Mientras, los vecinos están cansados de esta situación, que se alarga desde hace más de dos años. "Solo queremos que se solucione esto, no podemos seguir así", lamenta la presidenta de la comunidad. Es más, alerta que si ocurre algo el seguro de la comunidad no se hace cargo "puesto que esos pisos no figuran en el conjunto constitutivo".

El equipo de gobierno del PP también ha comunicado a las compañías suministradoras de luz y agua que "no existe título urbanístico habilitante para poder ser utilizada la vivienda", de modo que ha solicitado que dejen de proporcionar el servicio.

Por su parte, el propietario de las tres miniviviendas, que tiene una empresa de gestión de alquileres, se defiende y dice que cuando se las compró al anterior dueño constaban en la notaría como viviendas. "Estoy intentando ahora que me devuelva el dinero y no lo tiene", asegura, para añadir que se encontró "el bizcocho cuando vino la Policía Local, pero esto era un nido de ratas antes y ahora los inquilinos están de lujo".

En las viviendas hay tres familias viviendo, con niños pequeños "y con un contador de luz y agua para las tres", reconoce el dueño, que sostiene que son "casas normales".

