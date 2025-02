San Vicente aprueba los presupuestos sin que la oposición presente una sola propuesta

"Unos presupuestos realistas, que priorizan el dinero en los servicios que el ciudadano demanda y que va a recibir". Con esta frase ha defendido el alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, las cuentas municipales de este año, que el equipo de gobierno del PP y Vox ha aprobado de manera inicial en solitario en el pleno extraordinario celebrado este miércoles.

La oposición de izquierdas ha votado en contra y no ha presentado ni una sola enmienda a los presupuestos, ya que ha lamentado que no han sido consensuados y que no se iban a tener en cuenta sus propuestas, como ocurrió el año pasado. "Nos toman el pelo una vez, dos no", y "no íbamos a hacer otra vez el paripé", han dejado claro los portavoces del PSOE y EU-Podem, una decisión que les ha afeado el equipo del gobierno.

El presupuesto, que estará en exposición pública, crece un 11%, seis millones más que el pasado ejercicio, hasta los 56,6 millones de euros.

El concejal de Intervención, Pablo Quintana, de Vox, ha defendido el documento en lugar de su compañera de partido y edil de Hacienda, Isabel Domínguez. Ha incidido en que son una cuentas "realistas, sin demagogia, con una rebaja del IBI por primera vez en 40 años".

Quintana ha puesto de relieve la intención de mejorar “áreas como la seguridad, los servicios de limpieza y mantenimiento de nuestros parques y jardines, la atención a los mayores o la defensa del comercio”.

Inversiones

En el capítulo de inversiones se contará con 5,9 millones de euros. Con estos fondos se acometerá mejoras como la renovación del alumbrado en los polígonos industriales, el soterramiento de la línea de alta tensión en el barrio del Tubo, nuevos nichos en el cementerio, la segunda fase de renovación del riego y arbolado de la zona de Vicente Savall, la reforma de la pista roja de la Ciudad Deportiva y de la escalera de plaza de España y, en el plan Edificant, el inicio de la reforma del Canastell o mejoras en el colegio La Huerta. “Todo sin necesidad de solicitar préstamos, financiándolo con ingresos corrientes y aportaciones de otras administraciones”, ha remarcado Pablo Quintana.

El edil de Intervención ha hecho un recorrido detallado por las líneas de actuación consensuadas por el equipo de gobierno en el que ha resaltado “una política fiscal lo menos invasiva posible" con la bajada del IBI del 5%, unos 840.000 euros, pese a la aplicación "obligatoria" del tasazo de la basura, que sube de media un 98%. El edil ha añadido que se mantiene suspendida la tasa de veladores y se repone la de mercadillos “a un precio inferior que antes de pandemia”.

Otra área prioritaria ha sido Recursos Humanos, donde se ha ampliado la plantilla con 7 puestos de empleo que se repartirán entre las cuatro plazas para la Policía Local, dos en el servicio de atención al ciudadano Civic y la última para Deportes. Otra de las medidas implementadas es la implantación de la carrera profesional.

La apuesta por la Seguridad incluye, además de la ampliación de efectivos, un nuevo proyecto integral de instalación de cámaras en todo el municipio y una inversión de 80.000 euros para nuevos vehículos y material para los agentes.

Autobuses

En transporte público, este año se mejorarán los Bonos Mobilis con cinco viajes más y se pondrá en marcha una campaña de promoción y un estudio para la creación de una nueva línea de autobuses y el refuerzo de las actuales.

En Comercio los presupuestos de 2025 contemplan dos nuevas ferias de moda y motor y la continuidad de las campañas de la Tapa Pare Vicent, Navidad o Bonos Raspeig.

Entre las novedades destacadas en el área de Deportes y Juventud figura la entrada en funcionamiento del nuevo pabellón polideportivo, el incremento presupuestario en 200.000 euros más, una crecida de las subvenciones a deportistas de entre un 10 y un 15% o la apuesta decidida por consolidar San Vicente como sede de encuentros de primer nivel.

En Derechos Sociales, se mantiene íntegro el programa de Majors a Casa y se ha hecho un esfuerzo importante en cuanto al servicio de ayuda a domicilio.

Quintana ha señalado que la concejalía del Mayor contará con una partida de 20.000 euros para actos de promoción familiar y mantendrá la agenda de actividades para los mayores, que se ha multiplicado en 2024 con talleres que disponen de más plazas y un horario más amplio.

El capítulo educativo es otro de los que continuará su crecimiento este año con una amplia programación y más recursos para la lucha contra el absentismo escolar. La concejalía de Cultura, por su parte, también incrementa su presupuesto en 2025 y crea una partida destinada a las Artes Escénicas.

Mascletás

En Turismo, Quintana ha puesto de relieve que “prácticamente se duplica la partida publicitaria con la voluntad de destacar y promocionar la cultura sanvicentera de la que tan orgullosos estamos”.

Fiestas es otra de las áreas que dispondrá de más recursos que se destinarán, entre otros fines, a la consolidación de las mascletás en las fiestas de Hogueras y Barracas.

El área de Industria y Desarrollo Empresarial continuará su línea de programación de numerosas actuaciones y, como novedad, se contempla, la puesta en marcha del coworking, la firma de convenios con entidades externas y una partida para desarrollar formación para las empresas locales.

En cuanto a Desarrollo Empresarial, se iniciará la redacción de un Plan Estratégico y se aumentará la partida de Premios al desarrollo empresarial.

En el turno de la oposición, la edil Compromís Maribel Morera ha explicado que los presupuestos "deberían garantizar" políticas sociales, con un aumento en partidas de viviendas, cultura, sanidad, comercio o educación. "Pero no es así, hay una falta de voluntad, deberían ser equilibrados y respetuosos", motivo por el que ha votado en contra.

Eu-Podem

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Unides Podem, Alberto Beviá, ha asegurado que son "técnicamente perfectos", pero "carentes de iniciativas, insuficientes, con pocas aspiraciones, sin propuestas nuevas para la ciudad, siguen viviendo del pasado".

El edil de la formación de izquierdas ha recalcado que el aumento de seis millones se debe a que crece el capítulo de ingresos, en la parte local por el tasazo de la basura, con 3,5 millones de euros más de recaudación, y en la parte estatal por las aportaciones del estado, que aumentan en 1,3 millones y suponen el 35% del total de los ingresos. "Un Estado progresista lleno de socialistas, comunistas, independentistas, feministas que, un año más, salva los presupuestos de la derecha y la extrema derecha", ha añadido.

"Ahí tenemos el aumento histórico, el presupuesto sale adelante con un duro castigo al bolsillo de las personas, y venían ustedes a bajar impuestos", les ha espetado.

Otro pilar importante "que les ha arreglado el presupuesto" es el ahorro energético, que ha supuesto bajar el recibo de la luz en un millón de euros, con el cambio por parte del anterior gobierno progresista de gran parte de luminarias por led.

Beviá ha reprochado en aumento en gastos de propaganda y protocolo, mientras que en el capítulo de inversiones ha sido muy claro: "No hay nada novedoso, nos venden humo, y sube porque se ha consignado el dinero para las obras del Edificant, dinero que proviene del Botànic".

A continuación, ha enumerado todas las carencias que entiende que tienen las cuentas municipales: recorte en el comercio, ni rastro de nuevas instalaciones deportivas y culturales, sin proyecto para asfaltado de calles y menos recursos para viviendas. "Son unos presupuestos que pagaremos muy caro y que plantean muchos interrogantes sobre las necesidades reales del municipio", ha lamentado.

El PSOE

Por su parte, el PSOE ha argumentado que su voto en contra se debe a que las cuentas suponen un “claro retroceso” en servicios al ciudadano pese a ser de 56 millones de euros, pues se recortan áreas clave para la ciudad.

"Son unos presupuestos que no se ven reflejados en las necesidades reales de los ciudadanos y que carecen de todos los principales proyectos que el PP prometió en campaña electoral: ni rastro del Centro Cultural de la Yesera, el macroproyecto de la Fábrica de Cementos, El Solar de la Inmaculada, La fuente junto al Parque Juan XXIII, La Finca del Pilar, La Nave de Fiestas, ampliación del suelo industrial(…)", ha enumerado la portavoz, Asun París.

La concejal del PSOE, en la misma línea que EU- Podem, ha destacado que el aumento real se debe al incremento “injusto” del recibo de la basura y a los ingresos procedentes del Gobierno Central. "Entre los vecinos y vecinas y el Estado les están aportando cinco de esos seis millones y medio que tienen este año de más para gastar. ¿Y en qué se van a ver beneficiada la ciudadanía en su día a día? en nada", ha remarcado París.

También ha criticado que mientras hay partidas sociales, para juventud, cultura, turismo y a asociaciones que se congelan o se reducen, otras sí se incrementan considerablemente como las atenciones protocolarias para los mayores. “Parece que esta sí es una prioridad para la derecha en San Vicente”, ha indicado la portavoz.

PP

La portavoz del PP, Mercedes Torregrosa, ha defendido que se trata de un presupuesto "consensuado, que garantiza la mejora de los servicios para los ciudadanos y para construir una ciudad más próspera y moderna".

Torregrosa ha apuntado que este año se formalizará un nuevo contrato de limpieza y basura "ajustado a las necesidades de nuestra ciudad", así como un nuevo contrato para parques y jardines, al tiempo que ha recordado la rebaja del IBI y la mejora de las inversiones sin necesidad de acudir a préstamos.

En un tono duro durante toda su intervención hacia la bancada de la oposición, les ha reprochado que no hayan presentado una sola propuesta pese a que recibieron las cuentas en tiempo y forma, y les ha recordado que "no hicieron nada" en diversas partidas cuando estaban en el poder.

Puestos de trabajo

Por otra parte, en el pleno se ha aprobado también provisionalmente la modificación de la plantilla municipal del Ayuntamiento para el ejercicio 2025, con 412 empleados públicos.

Del mismo modo, ya que se ha debatido de la mano de la cuestión respecto al conjunto de trabajadores públicos, se ha aprobado también la Relación de Puestos de Trabajo en el consistorio.

El primero de los dos puntos ha salido adelante con los votos favorables de PP, Vox y la abstención de PSOE, EU-UP y Compromís, mientras que el segundo ha contado con el sí del equipo de gobierno y el voto negativo de los grupos que conforman la oposición.

