Las familias del IES Enric Valor de El Campello estallan por los retrasos en la ampliación: "No podemos más"

Casi cinco meses después de que el Ayuntamiento de El Campello rompiera de forma definitiva el contrato con la empresa adjudicataria de las obras de ampliación del instituto Enric Valor por incumplimientos continuados, la vida sigue igual para el centro.

Al menos así lo considera la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA), que denuncia la parálisis del equipo de gobierno local para impulsar de nuevo el proyecto. "No podemos más, hay una dejadez total, no hacen nada y no dejan de darnos largas", afirma el colectivo a este diario.

Para el AMPA, han pasado los meses suficientes para haber dado un empujón al proceso, "pero van mal y tarde, nos dijeron que en enero y no sabemos nada".

Su hartazgo es tal que están estudiando movilizaciones, como las que ya llevaron a cabo hace más de un año por la paralización de los trabajos de ampliación del centro. La capacidad inicial del instituto era de 450 alumnos y, a fecha de hoy, son 670 los que estudian en él.

El IES Enric Valor no ha tenido suerte en los últimos años: la empresa que se hizo con el contrato de las obras de ampliación, incluidas en el Plan Edificant, empezó los trabajos en marzo de 2023, pero al poco comenzaron los retrasos en la ejecución.

Ejecución ridícula

Finalmente, y tras varias multas por valor de 71.800 euros por los continuos retardos, en septiembre pasado el pleno desestimó las alegaciones presentadas por la empresa y resolvió de forma definitiva el contrato. Solo se había ejecutado el 3,7 por ciento de las obras.

Ahora, el proceso de una nueva redacción del proyecto está en el departamento de Intervención y cuando emita el informe correspondiente se sacará de nuevo a licitación, explican fuentes municipales.

Además, este mismo mes el director territorial de Infraestructuras Educativas acudirá al instituto y mantendrá una reunión en el Ayuntamiento con el alcalde, Juanjo Berenguer, y las concejalías afectadas, según las mismas fuentes.

Pero estas respuestas no convencen a los partidos de la oposición, que tienen sobre la mesa el tema y dos de ellos incluso han preguntado en los últimos plenos (Compromís y EU-Podem) por la situación.

El PSOE considera "intolerable" que se haya producido un nuevo contratiempo en las obras del instituto y exige al PP que actúe "con rotundidad y busque las soluciones necesarias y no se excuse en buscar responsabilidades internas dentro del Ayuntamiento".

El portavoz de los socialistas, Yeray Hernández, sostiene que no pueden seguir permitiendo que docentes y alumnado "sigan sufriendo la nefasta gestión desde hace varios años que se está realizando con respecto las obras en el centro".

Vox, por su parte, lamenta la lentitud en la tramitación de la nueva licitación para continuar las obras de Enric Valor y pide un esfuerzo al departamento de contratación y a la Conselleria para que agilicen los trámites. "Nuestros chicos merecen dar clase en condiciones dignas y más empatía por parte del equipo de gobierno local", expone su portavoz, José Manuel Grau.

Insostenible

Compromís, mientras, muestra su "preocupación" por este nuevo retraso en la licitación, ya que la situación es "insostenible" para el profesorado y los alumnos.

La edil Cristina Boix recuerda que ya pidió celeridad en la tramitación y ahora exige "transparencia en los pasos que se están realizando y responsabilidades claras para quienes están provocando que esta situación se prolongue más en el tiempo".

Per El Campello (XEC), por su parte, asegura que la situación está generando "bastante preocupación y frustración" entre la comunidad educativa. La resolución del contrato con la empresa encargada de las obras del Plan Edificant "ha creado un clima de incertidumbre, ya que desde entonces está todo parado".

Su portavoz, Paco Toni Palomares, incide en que es "importante" que el equipo de gobierno "proporcione información clara y actualizada sobre el estado del proyecto y los próximos pasos a seguir. La comunicación efectiva puede ayudar a aliviar las preocupaciones de padres, alumnos y profesores, así como a restaurar la confianza en el proceso".

Para el edil de XEC, "sería ideal" que se convocara una reunión o el PP explicase "cómo planea avanzar para asegurar que las obras se reanuden lo antes posible", ya que la comunidad educativa "merece respuestas y un plan claro para el futuro".

Por último, Esquerra Unida-Unides Podem lamenta que el instituto lleva esperando desde septiembre a que el gobierno local licite las obras de ampliación del instituto, "pero van pasando los meses y, con ellos, los incumplimientos y los retrasos".

Por esa razón, recuerda que han preguntado al alcalde y al concejal de inversiones para que dieran algo más de claridad ante los nuevos retrasos. "Fueron incapaces de darnos una fecha aproximada de cuándo saldrá la licitación, mucho menos el inicio de las obras", expone el portavoz, Pedro Mario Pardo.

Esta situación, incide, demuestra la "falta de previsión de los máximos responsables y refleja lo perdidos que están en un tema que debería ser prioritario para el gobierno local".

Vallado que cede

Desde este curso, en una medida transitoria, la calle Alcalde Vicente Boix Giner, sita en un lateral del centro educativo, permanece cerrada al tráfico y acoge las aulas prefabricadas, lo que ha liberado espacio para el patio y las pistas deportivas.

Precisamente, Pardo ha presentado por registro una instancia en la que expone, adjuntando fotografías, que se puede observar cómo la verja instalada hace escasamente un mes junto al instituto está cayéndose por falta de sujeción en su base.

"Es sorprendente que un trabajo de cerca de 24.000 euros esté en estas condiciones en tan poco tiempo", dice el escrito, en el que EU-Podem solicita que, antes de que por el peso provoque que ceda más, se informe a la empresa de la situación "para que lo arregle a la mayor celeridad posible, además de examinar el resto del vallado perimetral para que se aseguren que no vuelva a ocurrir algo similar".

Suscríbete para seguir leyendo