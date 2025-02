PSOE y Compromís arremeten contra el alcalde de Sant Joan por la consulta de la lengua

Los grupos de la oposición de izquierdas en Sant Joan d'Alacant, PSOE y Compromís, han salido al paso de las declaraciones del alcalde, Santiago Román, que acusó a las AMPA de los tres colegios públicos de "manipular" con la campaña sobre la elección de la lengua.

El PSOE tacha las palabras de "inaceptables y consideran que suponen un intento de "desacreditar" el trabajo de estas asociaciones, que representan los intereses de la comunidad educativa.

"Nos parece vergonzoso que el alcalde utilice una nota institucional para coaccionar la libertad asociativa de las AFAS. Estas asociaciones trabajan en defensa de la educación pública y de calidad, y suscriben una preocupación legítima sobre la nueva normativa. Además de que en dicha nota de prensa habla de la posición del ayuntamiento, y desde luego al partido socialista no nos ha preguntado, porque estamos totalmente en contra de su posicionamiento”, ha manifestado la portavoz del PSOE, Esther Donate.

Para los socialista, lejos de centrarse en mejorar el sistema educativo, el equipo de gobierno "prefiere atacar a las familias que trabajan por el bienestar" de sus hijos e hijas. "En lugar de reclamar a la Conselleria de Educación mayor inversión en recursos humanos acelerando las sustituciones del profesorado, reducción de la ratio en las aulas, aumento del personal de apoyo al alumnado con necesidades educativas o mejoras en infraestructuras, el alcalde arremete contra las familias. Las tacha de manipuladoras y usa la lengua que nos identifica como pueblo valenciano como arma política", han señalado desde el grupo socialista.

Además, recuerdan que la "mal llamada" Ley de Libertad Educativa está generando incertidumbre en el municipio y puede obligar a muchos niños y niñas a acabar en una línea educativa que no han elegido por falta de plazas en su opción preferida. "Lo que el PP vende como libertad de elección se traduce en desigualdad de oportunidades", ha explicado Donate.

Los socialistas subrayan que es el gobierno del PP quien está "politizando el valenciano, reduciendo su presencia en las aulas y atacando un modelo educativo" que ha funcionado durante años. “El valenciano ya estaba en nuestras escuelas. Lo que quieren hacer es eliminarlo y eso supone borrar parte de nuestro patrimonio cultural e identitario”, ha añadido la portavoz socialista.

Por todo ello, el PSOE reafirma su compromiso con la educación pública y con el modelo educativo valenciano, que "garantiza" la enseñanza de ambas lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, y expresa su solidaridad con las AFAS del municipio "ante los ataques" del gobierno local.

Por su parte, Compromís sostiene que la reflexión, el debate y la participación entre la comunidad educativa es una de las principales características del sector que "hacen grande" el sistema educativo.

Para el portavoz de Compromís, Joan Ramón Gomis, "lo que hace grande a una democracia es la participación, el debate e incluso la crítica, no solo la elección cada cuatro años de los representantes públicos a las instituciones, y esta participación tiene que ser libre, sin coacciones ni presiones de ningún poder o sector malintencionado como el que estamos viendo por parte del gobierno municipal".

El gobierno local del PP, añade, está teniendo comportamientos "autoritarios y censuradores" con la ciudadanía, "especialmente con la comunidad educativa, que históricamente ha tenido un comportamiento participativo, reflexivo y profundamente democrático".

Desinformación

Ante una charla informativa por parte de las AMPA del municipio, la respuesta de los máximos responsables públicos "no puede ser la censura y la desinformación".

Gomis considera que "censurar la participación y el debate de los padres y madres de alumnas de nuestro municipio no tiene justificación. Estamos ante una actitud prepotente y gansteril por parte del alcalde y el regidor de Educación, que no es la primera vez que se produce. Quieren el silencio de nuestra sociedad para poder hacer y deshacer a voluntad. Y esto no pasará".

Para el portavoz, "la ignorancia y el interés político personal" explican esta actitud por parte del alcalde y su regidor, "más preocupados para hacer méritos ante sus dirigentes del PP en la Generalitat Valenciana que de la defensa y la preservación de los intereses" de los niños y niñas del municipio y sus padres.

"Parece que el interés de Román de escalar políticamente hacia la Generalitat está por encima de los intereses de nuestros hijos y nietos. Desde el gobierno municipal no dudan al ponerse junto al irresponsable Mazón o el autoritario Rovira, sin importar los intereses de los santjoaners y santjoaneras", lamenta.

Compromís anima y apoyas la "importantísima tarea" que realizan las AMPA del municipio, al tiempo que anima a todos los padres y madres a la participación libre "en todo aquello que afecta en la comunidad educativa. Rechazamos las constantes presiones e intentos de censura a la que se está sometiendo a la comunidad educativa por parte del equipo de gobierno del PP", culmina.