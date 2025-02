Vox afirma que el PP no consensuó con ellos "en ningún momento" el consejo de diversidad funcional de San Vicente

Sigue el lío en San Vicente del Raspeig a cuenta del contrato para la gala de la mujer del 8M y de la creación del consejo de diversidad funcional. Vox ha cargado con dureza contra el PSOE tras unas declaraciones de los socialistas en las que aseguraban que el gobierno local estaba formado por un partido "machista, racista, xenófobo y discriminatorio" y consideraban que es "culpa directa" del alcalde, Pachi Pascual, "por llegar al cargo a cambio de los votos de Vox".

La formación de ultraderecha denuncia en una nota de prensa la "degradación" a la que ha llegado el PSOE, cuyos comunicados "en los últimos tiempos no son más que un compendio de insultos de mal gusto propios de una formación sin rumbo alguno, que pretende paliar sus graves problemas internos y procesamiento" del exalcalde socialista Jesús Villar "con una huida hacia adelante que en nada beneficia al pueblo de San Vicente".

Vox, no obstante, ha admitido las divergencias con el PP, su socio de gobierno. En dicha nota, asegura que para la creación del consejo de diversidad funcional el texto "no ha sido consensuado en ningún momento", pero deja claro que comparte "cualquier mejora en las condiciones de vida y bienestar de las personas con diversidad funcional, como no puede ser de otra manera".

Sobre la gala de la mujer, explica que si el PSOE hubiera dedicado "algo más de tiempo del que dedicó a presentar enmiendas" a los presupuestos municipales (no presentó ninguna) a "informarse del porqué del sentido de voto" de Vox, sabría que el grupo ultra "siempre" ha apoyado y apoya el evento de la gala de la mujer, en el que se manifiesta el reconocimiento de los sanvicenteros a algunas de las mujeres que han destacado en diversos ámbitos de la vida social y cultural de San Vicente.

En contra

"Obviamente", dice la nota, el apoyo de Vox a la gala de la mujer del 8M "no implica necesariamente que tengamos que estar de acuerdo con algunos de los términos del contrato que se firmó para tal evento", motivo por el que votaron en contra.

Vox insiste en que dice "claramente sí a la gala de la mujer, sí al consejo de diversidad funcional y no a la demagogia socialista".

Sobre las declaraciones del PSOE en las que dicen que el alcalde debería plantearse "seriamente" romper el pacto de gobierno por “coherencia política”, Vox asegura que "si tanto preocupa a los socialistas" su presencia en el gobierno municipal, "lo que debían haber hecho es, por una vez, actuar con coherencia y haber apoyado la investidura de Pascual en 2023. No lo hicieron".