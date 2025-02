El Campello desempolva dos años después la reforma del colegio El Vincle

Dos años. Es el tiempo que ha tardado el Ayuntamiento de El Campello en impulsar las obras de adecuación del colegio público El Vincle, que quedaron desiertas en enero de 2023 al no presentarse empresa alguna al concurso.

La Junta de Gobierno ha acordado este lunes sacar a licitación la redacción y actualización de dos proyectos importantes sobre infraestructuras educativas: la ampliación y adecuación del instituto Enric Valor y de El Vincle, ambos financiados con fondos de la Generalitat Valenciana a través del llamado Plan Edificant.

El gobierno local del PP tiene que revisar los precios de los trabajos, con un incremento del presupuesto para que las empresas del sector opten a la adjudicación, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

A partir de su publicación este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas y los trabajos se adjudicarán a la mejor oferta en ambos casos.

El presupuesto base de licitación del contrato del proyecto del colegio es de poca cuantía, apenas 5.445 euros, mientras que el del instituto es de 36.000 euros. Una vez adjudicados ambos, los que se han hecho con el contrato dispondrán de un plazo para la redacción de los proyectos y presentarlos ante el Ayuntamiento.

Superado este trámite, la concejalía de Infraestructura Pública supervisará los proyectos y los elevará a la plataforma del Plan Edificant, órgano encargado de dar la conformidad para licitar la ejecución de las obras.

Revisión de precios

Las obras del colegio El Vincle consistían en la construcción de salidas de emergencia y reparación de pistas deportivas. Inicialmente, estaba presupuestado en 223.000 euros, lo que aumentará con la revisión de precios.

El motivo de que haya pasado tanto tiempo desde que quedó desierto el concurso de licitación hasta ahora no es otro que una cuestión de prioridades: el PP ha acometido en primer lugar los proyectos de otros colegios de El Campello en los que era más urgente intervenir por ser más antiguos, explican fuentes municipales.

Es el caso del Pla Barraques y Rafael Altamira, para los que la Generalitat desbloqueó en noviembre las inversiones para su reforma, casi seis millones de euros.

No obstante, el Ayuntamiento recalca que durante estos años, a la espera del Edificant, ha acometido diversas obras de mejora en las instalaciones de El Vincle, un edificio construido en el año 1987, con cargo a los remanentes, inciden las mismas fuentes.

Los últimos trabajos, realizados a finales de 2024, han consistido en la reparación del edificio destinado a gimnasio y aseos, la eliminación de una celosía perimetral a una zona ajardinada y la creación de una solera para habilitar juegos inclusivos y tradicionales, además del arreglo de las puertas de acceso.

Incumplimientos

Por lo que respecta al instituto, no fue que se quedara desierto el concurso, sino que la adjudicataria no cumplía los plazos. De ahí que el pasado septiembre, y por unanimidad de los grupos políticos, el pleno del Ayuntamiento decidiese desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil y resolver de forma definitiva el contrato por reiterados incumplimientos continuados en la ejecución de los trabajos, así como determinar una cantidad de más de 70.000 euros por daños y perjuicios ocasionados al municipio.

Las obras fueron adjudicadas de forma definitiva en febrero de 2023 por 7,8 millones de euros, con un plazo máximo de ejecución de 15 meses (sin posibilidad de prórrogas), pero las inspecciones realizadas confirmaron importantes retrasos en la ejecución, y hasta la paralización de los mismos. Los técnicos municipales realizaron varias inspecciones a las obras, constatando las demoras y una falta de personal evidente.

El proyecto se complicaba y, una vez superado ese proceso, hay que rehacer el proyecto ajustando precios y determinando nuevos plazos de ejecución, licitar el proyecto y poner en marcha un nuevo proceso de contratación de obra pública.

La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) denunció la semana pasada la parálisis del equipo de gobierno local para impulsar de nuevo el proyecto. "No podemos más, hay una dejadez total, no hacen nada y no dejan de darnos largas", afirma el colectivo a este diario.

Su hartazgo es tal que están estudiando movilizaciones, como las que ya llevaron a cabo hace más de un año por la paralización de los trabajos de ampliación del centro. La capacidad inicial del instituto era de 450 alumnos y, a fecha de hoy, son 670 los que estudian en él.

