La medida que toma San Vicente con el fibrocemento en un colegio

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se ha puesto manos a la obra para atajar elementos de fibrocemento que siguen presentes en diversas construcciones del municipio.

La concejal de Educación, Melania Llopis, ha confirmado que el Ayuntamiento está trabajando, en coordinación con la Conselleria, para aislar puntos con este peligroso material en el colegio Reyes Católicos, tras la petición recibida de algunos representantes de la comunidad educativa.

La edil, aunque defiende que en la situación actual no generan ningún riesgo, explica que se ha procedido a cubrir conducciones que estaban la vista.

Llopis ha detallado que desde que se hizo la reunión con la AMPA y la dirección del centro público, "se tardó solo unos días en tapar todas las canalizaciones bajantes que llevaban rotas años para evitar el contacto".

Además, las familias y el colegio han "trasladado su agradecimiento" a la administración local "por la rapidez con la que se han llevado a cabo los cerramientos".

En relación con este tema, el equipo de gobierno ha pedido “prudencia y sentido común y que no se genere alarma injustificadamente con informaciones que no se corresponden con la realidad", en respuesta a las declaraciones que hizo Esquerra Unida-Unides Podem en el pleno de enero.

Llopis ha insistido en que los centros educativos son "una prioridad y, en ningún caso, existen instalaciones que pongan en riesgo la salud de las personas".

La edil ha recordado que la situación "es la misma que había" en las dos anteriores legislaturas, cuando gobernaba PSOE y EU-UP, es decir, "todas las instalaciones cumplen los requisitos de salubridad".

También respecto al colegio Reyes Católicos, a través de la concejalía de Educación se está haciendo un seguimiento para saber en qué situación está el proyecto de rehabilitación que va a llevar a cabo la Generalitat.

Por su parte, EU-Podem muestra su satisfacción porque, "pese a que el alcalde nos tildó de alarmistas" en el pleno, se hayan tomado medidas en el centro escolar, aunque provisionales, en espera de una solución definitiva por parte de la Conselleria de Educación.

Los Manchegos

La formación de izquierdas recalca que San Vicente es un municipio que "durante muchos años" ha convivido con este material. "La fábrica de fibrocemento instalada en sus terrenos ha tenido que ver mucho en esto y se desmanteló allá por el año 2006. El Barrio Los Manchegos ha sido uno de los más afectados y llevan años reclamando una limpieza profunda y catas para ver el nivel de riego que aún permanece en los solares cercanos", sostiene.

EU-Podem ha solicitado "numerosas veces" al equipo de gobierno del PP y Vox que llevara a cabo esas labores de limpieza y eliminación de los posibles restos de amianto que aún pudieran quedar.

En marzo de 2024 el grupo municipal trasladó al grupo de izquierdas del Parlamento Europeo el problema del amianto en el barrio de Los Manchegos. Ese mismo mes, el Ayuntamiento realizó una limpieza del solar y un informe del Consell afirmó que no quedan restos visibles de amianto, pero no descartaba que existieran restos no perceptibles a la vista.

"Nada se ha hecho desde entonces. Los vecinos y vecinas continúan esperando la promesa" que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "les hizo en campaña electoral de 2023, asegurándoles que limpiaría totalmente de amianto los terrenos".

