El PP de San Vicente saca adelante la moción del 8M gracias a la izquierda... y vota no a la moción de la izquierda

La oposición de izquierda ha hecho posible que San Vicente del Raspeig tenga una moción por el 8M al abstenerse en el pleno celebrado este miércoles en la propuesta que ha presentado el PP.

Vox, socio de gobierno de los populares, no se ha movido de su tradicional argumentario y ha votado en contra, por lo que el PP no tenía apoyos suficientes si la bancada progresista también decía "no".

Pero no ha sido así y, con su abstención, la izquierda ha permitido que saliese adelante la moción del PP por el Día Internacional de la Mujer, con el texto de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El documento reafirma el compromiso por seguir trabajando para conseguir una sociedad más equitativa y rinde homenaje a todas las mujeres que luchan por sus derechos.

Sin suerte

Minutos antes, se ha votado la moción conjunta de PSOE, Esquerra Unida-Unides Podem y Compromís, que no ha corrido la misma suerte. Y es que el PP ha decidido votar en contra por considerar que varios de los puntos del texto ya se están implementando por parte del equipo del gobierno. El partido de ultraderecha, por su parte, también ha rechazado la moción, con lo cual no ha salido adelante.

El documento incluía un total de ocho acuerdos concretos, con especial protagonismo al impulso del IV Plan de Igualdad Municipal.

Suscríbete para seguir leyendo