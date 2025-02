El alcalde de Sant Joan tilda de "irresponsable" a la oposición por bloquear las facturas impagadas

El Ayuntamiento de Sant Joan continuará adeudando dinero a empresas locales que prestan servicios municipales. Tras el rechazo de la oposición (PSOE, Compromís y Vox) a la propuesta presentada el lunes por el alcalde para consensuar el pago de varias facturas pendientes, el propio Santiago Román ha tachado esta negativa de "irresponsable" y no llevará las facturas al pleno de este viernes, al no contar con el apoyo necesario para desbloquear la situación.

Algunos de estos servicios cuyas empresas se ven afectadas por los impagos son las escuelas deportivas municipales, el servicio de recogida de animales, la empresa municipal Personas y Ciudad o pequeños proveedores que suministran al Ayuntamiento. El pago de las facturas es por valor de 512.000 euros, tal y como ha venido publicando este diario.

El alcalde de Sant Joan ha calificado de "sin precedentes" la postura de la oposición, señalando que nunca antes los grupos opositores se habían negado a que los proveedores del Ayuntamiento pudieran cobrar.

Según explica Román, cuando el PSOE gobernaba, el PP, Compromís y Vox se abstenían, y en los últimos dos años de gobierno popular, el PSOE, Compromís y Vox han seguido esa misma línea, permitiendo así que autónomos y pequeñas y medianas empresas recibieran sus pagos.

En este contexto, el primer edil y el portavoz del PP, Marcos Piña, convocaron el pasado lunes una Junta de Portavoces con el objetivo de buscar el consenso y evitar obstáculos en la aprobación de una serie de facturas. "Con ellas no hay que hacer política, sino cumplir con nuestra responsabilidad, la de todos, de pagarlas", subrayan desde el equipo de gobierno.

Además, advierten de las consecuencias económicas que esta negativa puede acarrear para el municipio. "PSOE, Vox y Compromís tendrán que explicar a los ciudadanos el pago de intereses de demora que va a suponer a las arcas municipales no pagar estas facturas ahora. Lo que también van a conseguir con esta actitud es que los proveedores puedan reclamar daños y perjuicios a aquellos concejales que están impidiendo su derecho de cobro", afirman.

Por su parte, el regidor considera que la actitud de la oposición responde a intereses políticos y no a la responsabilidad municipal que les corresponde. "Si el sueldo de estos concejales estuviera pendiente en esta relación de facturas, seguro que no dudarían en aprobarlas. Habrá que reflexionar si su sueldo es merecido o no, puesto que desde la oposición su cometido es hacer política municipal, pero no política interesada como están haciendo, perjudicando a autónomos y pymes sanjuaneras", concluye.