El TSJ admite la demanda del Ayuntamiento para salvar el centro de día

El Tibunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha admitido llevar a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Xixona contra la decisión de la Conselleria de Servicios Sociales de revocar la delegación de competencias con las que el consistorio iba a ocuparse de la reforma de un edificio para destinarlo al centro de día, con la financiación de la Generalitat.

El pleno ha apoyado la decisión de la alcaldesa, Isabel López (PSOE), de presentar el recurso, con los votos favorables de todos los grupos a excepción del PP, que ha votado en contra.

La primera edil ha explicado que "acudir a la justicia es el único recurso que nos quedaba para poder realizar las obras y contar con una infraestructura tan necesaria para atender a las personas dependientes". Según López, "el Ayuntamiento ya ha alegado en dos ocasiones ante lo que consideramos una decisión totalmente arbitraria, porque el primer intento de parar el proyecto llegó 18 meses antes de la fecha prevista de finalización".

En el escrito, en el que también se solicita la suspensión cautelar de la resolución de conselleria, el Ayuntamiento de Xixona expone los diferentes motivos por los que considera "una seria irregularidad" la negativa de la Generalitat, que "causa un daño para las personas mayores dependientes que actualmente están utilizando como centro de día unas instalaciones que necesitan ampliación y mejoras, que son municipales y están siendo gestionadas por AFA Xixona y comarca".

El Ayuntamiento argumenta que la conselleria no ha justificado debidamente su decisión, ni ha aportado pruebas que sustenten sus argumentos, ni tampoco ha cumplido los trámites legales pertinentes. "La conselleria no ha podido demostrar que el Ayuntamiento no fuera a cumplir los plazos previstos para finalizar la obra, como sostiene la secretaria autonómica, y es la primera vez que nos encontramos con que se nos retira una subvención un año antes de la fecha final prevista", ha explicado la concejal de Servicios Sociales, María Teresa Carbonell.

Además, la conselleria no contestó a las primeras alegaciones formuladas, según el Consistorio. De hecho, el primer expediente de revocación se caducó porque la propia Generalitat no cumplió los plazos para dictar una resolución. El consistorio jijonenco también argumenta que la conselleria no había realizado ninguna advertencia formal, algo que estaba expresamente reflejado en el escrito de delegación, y añade que en las condiciones se recogía la posibilidad de prorrogar los plazos. De hecho, en otros municipios, gobernados por el PP, sí se ha prolongado hasta 2027 el Pla Convivint, en el que se incluía este centro de día.

La alcaldesa, Isabel López, ha recordado que "el Ayuntamiento está volcado con el proyecto y, por ello, decidimos invertir medio millón de euros en la compra del edificio de la calle Torre de les Maçanes, específicamente para ese uso". Además, "es un servicio que debe ofrecer la Conselleria de Bienestar Social y, sin embargo, el Ayuntamiento aceptó encargarse de ejecutar la obra, con todo lo que ello supone para un municipio pequeño que cuenta con recursos limitados para afrontar toda la burocracia legal que conlleva". Por ello, espera que la Generalitat "reconsidere su decisión y siga adelante con un proyecto necesario para el bienestar de los jijonencos y jijonencas porque, además, el proyecto de ejecución ya está enviado a conselleria y contempla un plazo para terminar las obras de solo seis meses".

Por último, López ha dicho que "es lamentable ver cómo el cambio de gobierno en la Generalitat está provocando tanto daño a las familias y, como en este caso, a las personas mayores que más ayuda necesitan".