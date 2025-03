La Policía identifica a cinco menores por prender fuego a una palmera en El Campello

La Policía Local de El Campello ha identificado a cinco estudiantes menores de edad por prender fuego a una palmera en un parque cercano al centro educativo en el que estudian.

El suceso tuvo lugar el martes por la tarde en el parque de Hello Kitty, cerca del Liceo Francés, cuando varios vecinos se dieron cuenta de que había un pequeño incendio y llamaron a la policía y a los bomberos.

Los agentes desplazados identificaron a los autores, que empezaron a hacer una hoguera en el suelo y el fuego pasó a una de las palmeras del parque. Se ha denunciado a los cinco adolescentes por provocar daños en la propiedad municipal y la sanción les llegará a sus progenitores o tutores, según fuentes municipales.

Una dotación de bomberos, junto a la palmera afectada / INFORMACIÓN

El problema es que no se trata de un incidente aislado, lamenta la Gestora de Asociaciones de Vecinos de El Campello, una entidad que representa a miles de residentes formada por las asociaciones vecinales Playa L'Horta-Muchavista y La Zenia.

Todos los días lectivos, un grupo de entre 50 y 60 estudiantes del centro salen a comer fuera y acuden a los parques que hay en la zona de Villa Marco. "No usan las papeleras, tiran papeles, envoltorios y restos de comida al suelo, para ellos las papeleras no existen", afirma el colectivo.

Estado de un parque de la zona de Villa Marco, en una imagen proporcionada por los vecinos / INFORMACIÓN

También se suben a los juegos infantiles que no son de su edad, sino para más pequeños, como en el citado parque de Hello Kitty. "Un abuelo llegó con su nieto y se tuvo que marchar porque no le dejaban subirse", sostiene uno de los vecinos encuadrados en la Gestora, que añade que "hablas con ellos, pero no te hacen caso y te vacilan, no puedes estar enfrentándote con ellos cada día".

Entre los ejemplos de una conducta incívica, señala que rompieron uno de los juegos infantiles y se llevaron bancos de madera que había, de modo que al final el Ayuntamiento los ha tenido que anclar al suelo.

"Es una práctica habitual, están constantemente haciendo tonterías, hacen pintadas, rompen botellas y dejan todo sucio, estamos hartos, es todo suciedad y desperfectos, luego vienen los operarios a limpiar y tienen faena", recalca.

Grupo de WhatsApp

Cansados de este comportamiento, los representantes vecinales se pusieron en contacto con la dirección del Liceo Francés para informar de la situación y tratar de encontrar una solución, de momento sin éxito. "Hicimos un grupo de WhatsApp con un miembro del centro educativo para ir informando de los actos que cometen los alumnos, enviamos fotos de las incidencias, pero seguimos igual", comenta con resignación la Gestora.

Este diario se ha puesto en contacto con el centro para conocer si ha puesto en marcha iniciativas como talleres o charlas de concienciación cívica, pero no ha recibido respuesta.

A esto se añade el problema de tráfico que se genera en la zona cada día a la entrada y salida de los estudiantes. "Coches en doble fila, otros se saltan los semáforos en rojo, es un caos, tenemos que tener mucho cuidado, a mi hija casi la atropellan un día cuando se dirigía a su colegio", asegura uno de los vecinos.

El Ayuntamiento de El Campello, por su parte, afirma que hace tiempo que reforzó la brigada de limpieza en la zona, conocedor de la suciedad que se generaba.