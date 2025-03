"El presidente de una banda de música me dijo que no quería a una mujer directora"

Celia Torá es desde este año directora de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant. Se trata de la primera vez que la entidad musical cuenta con una mujer como máxima responsable artística desde su fundación en 1984 como sociedad.

¿Cómo se inició en el mundo de la música?

Nací en Abanilla, un pequeño pueblo de Murcia, en el que en cada calle hay un músico. Soy la pequeña de tres hermanos y el mayor con 8 años quiso apuntarse a la escuela de música. En lugar de darle instrumentos típicos como el saxofón o la trompeta, le dieron el fagot porque era muy alto. Entonces empecé a insistir a mi madre que yo también quería, pero ella me daba largas, hasta que con 9 años me apunté a una academia de música.

¿Con qué instrumento empezó?

Con el fagot, por mi hermano. Pero me dijeron que no me daba la mano y fui a piano, ya con 10 años me pasé al fagot.

¿Y después?

Entré en el Conservatorio de Abanilla, hice la prueba para el grado elemental, había una plaza de fagot libre y la cogí. Luego el grado medio y el superior, todo iba saliendo fluido, era fácil para mí.

¿Cuándo tocó por primera vez?

En una orquesta a los 15 años y en una banda a los 17. En 2009, una compañía de zarzuela de Madrid me llamó e hicimos una gira por ciudades españolas y México, por el centenario de la revolución, he tenido la oportunidad de conocer un gran repertorio de zarzuela.

«En entrevistas de trabajo me han dicho que soy muy joven, sin ni siquiera mirar mi currículum»

¿Y cuándo cambió de rumbo?

Estuve diez años y lo dejé para estudiar dirección de orquesta porque tenía curiosidad por conocer más de música, no es lo mismo a nivel individual que grupal.

Cuándo empezó en la música, ¿cuál era su sueño, a dónde quería llegar?

Me dejé llevar hasta que tuve que decidir, lo he considerado como un juego de pequeña hasta que entré al grado superior y me dije a ver dónde voy ahora. He estado casi veinte años formándome, desde los 12 a los 30. Para dirigir la banda de Sant Joan tengo todo lleno de partituras, me preparo bien, a mí me gusta explicar las obras para que los músicos contextualicen con la obra.

Mujeres y música. / Alba Andía Berzosa | Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH)

Hay profesiones que son vocacionales. ¿La suya es una de ellas?

En mi caso, sí, pero como en todo, hay quienes ponen más corazón en lo que hacen y otros no.

Cada vez hay más mujeres que están al frente de una banda de música, ¿hay diferencias con los hombres a la hora de dirigir?

No, lo importante es la persona, no hay distinción en el escenario entre un hombre y una mujer. Somos pocas, eso sí, en Alicante solo yo, en Valencia hay dos o tres, en Murcia ninguna. Es un proceso lento, pero cada vez van apareciendo más mujeres liderando grandes proyectos musicales.

"Es un proceso lento pero cada vez van apareciendo más mujeres liderando grandes proyectos»

¿Hay machismo en el mundo de la música?

Hay hombres que no toleran que haya mujeres en la tarima. El presidente de una banda de música me dijo una vez que no quería a una mujer directora. Cuando te dicen estas frases te sientes mal y, en mi caso, supuso un bajón, hizo que se tambaleara mi valía. Me he presentado a entrevistas de trabajo en las que me han dicho que soy muy joven, sin ni siquiera mirar mi currículum.

El concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena nunca ha sido dirigido por una mujer, ¿lo veremos pronto o es un techo no de cristal sino de cemento armado?

Hay grandes directoras en España, pero parece que tenemos que demostrar siempre nuestro trabajo. Alondra de la Parra, por ejemplo, dirige la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, no para de trabajar, y hubo críticas por su nombramiento. En Murcia tenemos dos ejemplos de trabajo constante en el mundo de la dirección, como Virginia Martínez e Isabel Rubio, grandes directoras que van forjando su camino y dándonos esperanzas al resto de mujeres que queremos llegar a lo más alto de la dirección. Empecemos a ver mujeres directoras en nuestras ciudades, ya llegará Viena...

¿Hay también más niñas que se interesan en los últimos años por la música?

Sí, solo hay que ver los conciertos, cada vez más niñas se interesan y quieren estudiar música.

La Sociedad Musical La Paz es una entidad muy importante, ¿la conocía? ¿Qué sintió al ofrecerle el proyecto?

La conocía, pero la veía lejana. Cuando me llamó Pepe -José Ángel Espinós, presidente de la Sociedad Musical La Paz- me encantó, me explicó el proyecto y no tuve dudas.

Debutará en el concierto inaugural del XXV Festival de Cine, que tendrá lugar el 23 de marzo, ¿cómo van los nervios?

Estoy bien, tranquila, ilusionada, trabajando mucho día tras día, con ensayos, convencida de que va a salir bien.